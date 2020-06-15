Франция, Германия и Россия могут решить проблему Донбасса без учета мнения Киева

На днях киевские власти сделали показной «шаг к миру» — глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о готовности провести переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. В том числе — чтобы согласовать дату встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» в Берлине. По мнению украинских экспертов, этот шаг призван показать мнимое «миролюбие» Киева, но стратегический расклад уже изменился в пользу РФ — вечно продлевать боевые действия в Донбассе Запад не будет, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

«Я открыт для общения с Лавровым в любом формате — если это поможет решить наши проблемы и способствует реинтеграции украинских территорий и освобождению наших заключенных», — сказал украинский министр.

По словам Кулебы, сейчас идет процесс согласования даты переговоров на уровне глав МИД «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Он также отметил, что минский процесс не умер, но находится на «немецко-французском аппарате ИВЛ».

По мнению киевских экспертов, вкупе с недавним заявлением вице-премьера Украины по «интеграции» Донбасса Алексея Резникова, что «Минские соглашения никчемны», все это выглядит вполне логично. Украина по-прежнему всеми силами старается изобразить, что хочет продолжать переговоры по урегулированию конфликта — разумеется, ради самих переговоров. А не ради того, чтобы на востоке страны перестали звучать взрывы и гибнуть люди.

Напомним, все последние важные инициативы по активизации переговоров, выдвинутые Россией и поддержанные в Европе (разведение войск по всей линии фронта, создание консультативного совета по Донбассу, внесение особого статуса Донбасса в конституцию и т.д.), в Киеве поэтапно отвергли, ссылаясь на внешние и внутренние причины. А то и вовсе — без объяснения причин. Тем не менее на Банковой помнят и о самой главной угрозе. В случае если Украина полностью «похоронит» переговоры в Минске, Евросоюз начнет постепенно снимать с России невыгодные ему экономические санкции. А это для украинской власти абсолютно недопустимо.

Поэтому чиновники нового украинского правительства уже неплохо освоили игру в ИБД — имитацию бурной деятельности. Сейчас она подчинена тому, чтобы Сергей Лавров, а также его коллеги из Германии и Франции все-таки согласились на очередную встречу в «нормандском формате», которая запланирована в Берлине на конец июня. Заранее понятно, что никаких серьезных решений на ней принято не будет, но для Украины важен сам факт ее проведения.

По мнению киевского политолога Александра Лазарева, сегодня существуют как минимум три уровня поддержки военного конфликта в Донбассе в «тлеющем» состоянии — стратегический, тактический и оперативный.

«Стратегический уровень поддержки конфликта включает в себя значительную часть американских и меньшую часть европейских элит. Тактический уровень поддержки — это центральные украинские элиты, абсолютно подчиненные внешнему управлению со стороны Запада. А на оперативном уровне конфликт поддерживают региональные украинские элиты, хорошо зарабатывающие на контрабандных потоках через территорию республик Донбасса», — отмечает аналитик.

При этом геополитические расклады, способствовавшие возникновению вооруженного конфликта в Донбассе, за шесть лет серьезно изменились, уверен Лазарев.

«В 2014-м Америка использовала Украину как «геополитическую точку опоры» в противостоянии с РФ. На территории Донбасса Вашингтон попытался втянуть Москву в открытый конфликт — чтобы разорвать экономическое взаимодействие Украины и России, исторические связи и ввести мощные санкции против России, ослабить ее экономику. Эти цели были, пусть и частично, достигнуты, — напомнил эксперт. — Ранее США пытались «раскачать» Россию изнутри с помощью своих НКО, но эти организации были вовремя вышвырнуты из РФ. Запад тщетно пытался сделать Россию более покладистой, чтобы использовать ее в качестве удобного инструмента в будущем экономическом конфликте с Китаем. Но эта задача была полностью провалена, и Донбасс оказался в «подвешенном» состоянии».

При этом, указывает Лазарев, война в Донбассе помогла Вашингтону усилить давление на Евросоюз. За счет нее удалось сплотить ряды НАТО, а также увеличить сбыт в Европу продукции военно-промышленного комплекса США.

«Сегодня, спустя шесть лет с начала конфликта, со стратегической точки зрения, искусственно созданный кризис в Донбассе себя полностью исчерпал. На мой взгляд, он больше не представляет практического интереса для главных геополитических игроков — хотя бы потому, что сейчас у США нет открытого конфликта с Россией. Кроме того, в Штатах накопился огромный груз собственных проблем, заставляющий администрацию Трампа вести все более изоляционистскую политику, — сообщил политолог. — По данным инсайдеров, между Вашингтоном и Москвой уже достигнут ряд договоренностей. Они подразумевают, что в ближайшем будущем Украину больше не будут использовать в качестве «рычага давления» на Россию. Поэтому сейчас конфликт низведен до локального уровня, на чем продолжают наживаться местные элиты. Впрочем, такой же интерес имеется и в Киеве. Нынешняя ситуация напоминает «качели», поскольку для окончательного решения конфликта пока нет указания «сверху».

Лазарев заметил — некоторые украинские эксперты уверены, что Банковой удается создать видимость выполнения парижского коммюнике, подписанного 9 декабря.

«Конечно, в украинском политикуме модно тешить себя подобными иллюзиями, но это же противоречит элементарной логике. В Москве, Париже и Берлине сидят искушенные, прожженные политики и дипломаты, которые прекрасно понимают, что именно и по чьей указке перед ними пытаются изобразить в Киеве. Поэтому при каждом удобном случае европейцы вызывают дипломатов Украины «на ковер» и устраивают им взбучки, — рассказал он. — Имитировать урегулирование Киеву удается, потому что и в Европе есть заинтересованные лица, которые до сих пор зарабатывают на войне. Или используют ситуацию на востоке Украины в собственных политических интересах. Впрочем, по данным инсайдеров, скрытые переговоры между Москвой и Вашингтоном в последнее время активизировались. В случае если США и Россия придут к компромиссу и будет решено полностью прекратить конфликт в Донбассе, Киев очень быстро найдет общий язык с самопровозглашенными республиками — там перестанут стрелять, откроют все пункты пропуска и т.д. Те же члены местечковых элит, которые не захотят принять новую реальность, мигом пойдут под трибунал».

Аналитик убежден, что при отсутствии геополитического императива на установление мира сопротивление урегулированию на уровне украинских элит достаточно велико.

«Сегодня конфликт в Донбассе имеет в своей основе гражданский характер, но поддерживается двумя державами извне. Ведь начался он в том числе и после провокаций со стороны некоторых украинских финансово-промышленных групп, — констатировал политолог. — Если же перейти на императивы, указывающие на желание Киева решить конфликт, то это нужно делать путем прямого диалога на локальном уровне. Это именно тот уровень, на котором Украина только и может сегодня принимать решения. На стратегическом уровне Киев может участвовать в процессе лишь консультативно, пытаться выбить себе какие-то преференции. Но напрямую влиять на принятие решений в Вашингтоне, Париже и Берлине Украина не может. Это объективный факт».

Александр Лазарев напомнил, что на Банковой уже неоднократно грозили: мол, если в ближайший год «нормандский формат» не принесет ощутимых результатов, то Киев сопротивление выйдет из переговоров по реализации «Минска».

«Подобные заявления, видимо, рассчитаны на абсолютно темных, несведущих украинцев. Всем остальным давно ясно, что Киев просто не обладает полномочиями, чтобы самостоятельно решать, куда «входить», а откуда «выходить», — подчеркнул эксперт. — Украина, увы, сегодня не обладает субъектностью, а потому будет строго выполнять то, что ему скажут партнеры по переговорному процессу. Украина только создает видимость, что она является участником переговоров».

Реальный выход Украины из переговоров станет возможен только в случае, если на геостратегическом уровне решат и далее «замораживать» данный конфликт, считает он.

«Но для остальных участников «нормандского формата» затягивание конфликта не несет никаких выгод. Для Москвы это крайне убыточно, поскольку Донбасс — это, по сути, еще один дотационный регион, и около 5–6 млрд долларов из бюджета РФ ежегодно уходят на его поддержание. Кроме того, огромные убытки от санкций, напрямую связанных с конфликтом, несет Евросоюз — и прежде всего Франция и Германия. По разным данным, они превышают 80 млрд долларов в год, и европейцы все менее готовы терпеть их. Особенно на фоне жесткой экономической стагнации, связанной с последствиями коронавируса, а также откровенного нежелания Киева договариваться хоть о чем-то», — отмечает политолог.

По словам Лазарева, сейчас Франция, Германия и Россия потихоньку возобновляют переговоры по частичному возвращению к досанкционным торговым связям.