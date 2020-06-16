Бывший коп обвинил политиков США в готовности жечь города из ненависти к Трампу

Бывший морской пехотинец Джон Марк Дуган, служивший в полиции штата Флорида заместителем шерифа округа Палм-Бич, в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал, что следует делать в случае нападения толпы погромщиков и зачем полиция в США встает на колени перед протестующими.

Коленопреклонение как новая традиция США

— Джон, в США c 25 мая не утихают массовые беспорядки, начавшиеся после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Вместо того чтобы пресекать грабежи и поджоги, полиция встает на колени перед протестующими. Это какая-то новая американская традиция? Как это можно объяснить?

— Некоторые полицейские встают на одно колено, чтобы показать толпе: они согласны с их возмущением по поводу гибели Флойда. Протестующие видят в его смерти проявление расизма, но я могу сказать так: это полная чушь. К расизму это не имеет никакого отношения. Среди жертв копов — далеко не только темнокожие. По статистике, демографическая пропорция между белыми и черными жертвами полиции одинаковая. Показатели за последние годы говорят о том, что в США только 24% погибших от рук полиции были афроамериканцами. Оставшиеся 76% убитых — это белые, испаноговорящие, азиаты и представители других групп, что практически совпадает с этническим составом США.

— За время своей службы в полиции Флориды вы когда-нибудь видели, чтобы ваши коллеги вставали на колено перед кем-либо? Может быть, у полиции сейчас есть какие-то специальные инструкции, как вести себя с агрессивной толпой?

— Нет, раньше я никогда не видел, чтобы офицеры полиции вставали на колено перед толпой. Это просто какой-то абсурд. Не знаю, какие на этот счет у полиции есть инструкции, но выглядит это так, что копы или даже войска нацгвардии подчиняются требованиям толпы. Я думаю, что таким образом полицейские пытаются умиротворить толпу, чтобы протестующие были довольны.

— Насколько эффективен такой метод? Действительно ли погромщики успокаиваются, когда видят полицию на коленях перед собой?

— На самом деле толпу это совершенно не успокаивает. Я думаю, это только деморализует представителей правопорядка. Если полицейский делает свою работу, он не должен слушать чьи-либо еще советы или указания.

— А если протестующие попросят полицию или нацгвардию, например, разоружиться и лечь на землю, они это тоже сделают, чтобы «успокоить протестующих»?

— Уверен, что нет, этого они не сделают. В любом случае, я даже не могу представить, что чувствуют эти офицеры, которым приходится вставать на колено. Я бы не встал точно. Уверен, что это единичные случаи, а большинство полицейских продолжают честно исполнять свой долг. С толпой поджигателей и грабителей, кем бы они ни были и какими бы идеями ни прикрывались, так полиция или национальная гвардия вести себя не должны. Я бы приказал толпе разойтись по домам или применил бы оружие.

Заговор против Трампа

— Вместо того чтобы призывать к порядку, многие мэры городов и даже губернаторы штатов начинают открыто критиковать действия полиции в отношении погромщиков и винить президента США во всех проблемах. Например, бывший руководитель Пентагона генерал Джеймс Мэттис обвинил Дональда Трампа в попытке расколоть общество и осудил его готовность использовать вооруженные силы для восстановления порядка. Для чего они это делают?

— Всем тем политикам, которые заявляют о поддержке протестующих, откровенно наплевать на Америку. Все они просто эксплуатируют эту трагедию. Они делают все возможное и невозможное, чтобы только отнять власть у Трампа. Генерал Мэттис, например, — яростный сторонник Хиллари Клинтон. Эти политики готовы даже с радостью присоединиться к погромщикам, поджигающим города, лишь бы обвинить во всем Трампа. Они инструктируют протестующих и дают им информацию о действиях городских служб, я в этом совершенно уверен. Они искренне ненавидят Трампа и ни перед чем не остановятся.

— Как подобные заявления о поддержке властями протестующих влияют на ситуацию?

— Для армии или полиции самое страшное и деморализующее — это когда высшие командные чины или гражданские лидеры начинают отзываться о служащих негативно или уничижительно, и лишь для того, чтобы понравиться агрессивному большинству.

Миф о пользе массового владения оружием

— Погромы и массовые беспорядки перекинулись из Миннеаполиса на другие крупные города США и распространились по большинству штатов. Волна грабежей и поджогов магазинов в Штатах только набирает обороты, несмотря на появление на улицах вооруженных отрядов самообороны. Может ли право на свободное владение огнестрельным оружием в США как-то остановить погромы?

— С вооруженным человеком, если он один, толпа может запросто сделать все что угодно. Мы уже не раз видели, что происходит в подобных случаях. Например, бывший капитан полиции Дэвид Дорн из Сент-Луиса с оружием охранял магазин своего друга. Но огнестрельное оружие было также и у погромщиков. И они убили его на тротуаре перед входом в магазин, который он защищал. Если обороняющийся находится в стрессовом состоянии, вряд ли он вообще сможет в кого-то попасть. Это только взбесит толпу, и тогда ты точно покойник. Если кто-то пытался застрелить нападавших, но только ранил или убил одного-двух, а остальные не разбежалась — тогда жди больших проблем.

— Что же тогда может предпринять простой американец для защиты своей жизни и собственности в условиях, когда власти — на стороне агрессивной толпы, а на полицию нет никакой надежды?

— Один лишь факт того, что у тебя есть оружие, совсем не означает, что ты сможешь защитить себя и свою собственность: как я сказал, толпа тоже может быть вооружена. Но она может даже не иметь оружия: надо понимать, что безоружная толпа способна закидать магазин или дом бутылками с зажигательной смесью. В этом случае нужно не отстреливаться, а спасать свою жизнь. Единственный вариант противостоять нападению — это объединиться в отряд и дать понять, что вы готовы сами погибнуть, но в любом случае убьете нескольких грабителей.

Напомним, массовые беспорядки в США начались после смерти 46-летнего темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Он был задержан полицейскими 25 мая возле одного из магазинов за попытку расплатиться фальшивыми деньгами.

После смерти Флойда в крупнейшем городе Миннесоты разгорелся настоящий бунт: толпа стала крушить машины, бить витрины и поджигать магазины. На фоне массовых беспорядков в городе начали орудовать мародеры. Некоторые местные полицейские принялись выражать солидарность с бунтовщиками, вставая перед ними на колено, а городские власти выразили протестующим свою поддержку.

В последующие недели по США прокатилась волна поджогов полицейских участков, разграблений магазинов и уничтожения памятников историческим деятелям по обвинению в расизме, а в некоторых крупных городах протестующие возвели баррикады.