Ураган сорвал крышу торгового центра в Барнауле. ФАН-ТВ

Барнаул, 15 июня. В прошедшую субботу ураганный ветер сорвал кровлю с торгово-офисного здания в Барнауле. Груда искореженного металла обрушилась на припаркованные автомобили и трамвайные пути.

Без части кровли остался торговый центр Plaza на пересечении улицы Короленко и Красноармейского проспекта. Ветер унес металлическую конструкцию на несколько десятков метров от здания и опрокинул на припаркованные автомобили, проезжую часть и трамвайные пути. Временно было остановлено движение транспорта, в результате чего образовался затор. Завалы разбирали пожарные, спасатели МЧС и коммунальщики.

«Поступило сообщение о том, что в результате порыва ветра сорвало кровлю с административного здания. В настоящий момент производится разбор завалов силами пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований, а также коммунальных служб города Барнаула», — рассказал в день ЧП старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения города Барнаула Евгений Емельянов.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.