Злоумышленник, стрелявший по полицейским на Ленинском проспекте в Москве, скончался

Москва, 15 июня. Злоумышленник, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве, скончался в больнице.

По официальным данным столичного главка МВД, ЧП произошло сегодня днем в районе дома 156 по Ленинскому проспекту. Инспекторы ДПС остановили автомобиль такси за нарушение ПДД. Тогда проходящий мимо гражданин, предположительно из травматического оружия, открыл огонь по полицейским, в результате чего двое сотрудников получили ранения.

Чтобы обезвредить нападавшего (согласно федеральному закону «О полиции») стражи порядка были вынуждены применить табельное огнестрельное оружие. Ответным огнем злоумышленник был ранен, после чего задержан ранеными полицейскими.

Стрелявший был экстренно госпитализирован, но, по данным источника ТАСС, умер в больнице. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливая все обстоятельства случившегося. Собеседник агентства отметил, что злоумышленник стрелял по полицейским целенаправленно и без какой-либо видимой причины

Пострадавшие инспекторы ДПС также доставлены в больницу. За их жизнь борются врачи.