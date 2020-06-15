МФТИ возглавил рейтинг технических вузов России по уровню зарплат выпускников

Москва, 15 июня. Московский физико-технический институт (МФТИ) стал первым в рейтинге лучших технических вузов страны, сообщили в компании Superjob. Его выпускники зарабатывают от 180 тысяч рублей в месяц.

На втором месте находятся Московский университет имени Баумана и Университет ИТМО. Их специалисты получают по 160 тысяч рублей.

На третьей строчке — МГУ имени Ломоносова, его выпускники получают 150 тысяч рублей, далее идет МИФИ. Пятая строчка рейтинга принадлежит НИУ ВШЭ, после которого специалисты зарабатывают около 145 тысяч рублей.

Всего в рейтинг вошли 59 вузов, был проанализирован уровень зарплат выпускников с 2014 по 2019 годы.

Ранее эксперты Superjob назвали майские вакансии в Петербурге с самыми высокими зарплатами.