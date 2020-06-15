Президент Бразилии рассказал, о чем говорил с Путиным

Бразилиа, 15 июня. Бразильский лидер Жаир Болсонару провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, главы государств обсудили ближайшую встречу БРИКС и борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается в Twitter главы Бразилии.

«Сегодня утром я говорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы согласились и дальше углублять сотрудничество между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19. Мы также обсудили результаты, которых хотим достичь на следующем саммите БРИКС в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении Болсонару.

Саммиты БРИКС и ШОС, намеченные на 21-23 июля, были перенесены на более поздние даты в связи с ситуацией с коронавирусом, напоминает радио Sputnik. Новые сроки проведения международных встреч определят в зависимости от эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.

Ранее высокопоставленный источник, знакомый с ходом организации саммита ШОС, указал, что он может состояться ближе к осени.

Бразилия и Россия продолжают оставаться в тройке государств с наибольшим числом инфицированных COVID-19, отмечает телеканал «360». В первой стране количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией за весь период пандемии, по последним данным, достигло 867 624 человек, во второй — 528 267.

Лидерами по числу зараженных остаются США (2,1 миллиона человек).