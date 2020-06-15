На Украине заявили о колоссальном ударе по экономике из-за вызванного COVID-19 кризиса

Украина, на протяжении всего постсоветского периода подвергавшаяся разграблению и попавшая в тотальную зависимость от внешних заимствований, сегодня как раз находится в списке тех стран, которые ощутят развертывающейся COVID-кризис наиболее сильно. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала украинский социолог Виталина Буткалюк.

Падение экономики

Кабмин Украины прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии нового типа коронавируса ВВП страны в 2020 году может упасть на 8% по сравнению с 2019 годом. Об этом говорится в обновленной Программе действий правительства.

«Негативное влияние пандемии усиливается с началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения. По прогнозам Международного валютного фонда, ожидается падение мировой экономики на 3%. В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а потому может претерпеть существенное влияние: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом», — говорится в программе.

Бедственное положение

Как отметила Виталина Буткалюк, последствия пандемии (тех ограничительных мер, которые были предприняты правительствами с целью борьбы с COVID-19) разрушительны как для мировой, так и для национальных экономик. И если кризис ударит сильно по странам ядра мировой системы (наиболее развитые капиталистические страны), то его воздействие на страны периферии будет колоссальным.

«Украина, на протяжении всего постсоветского периода подвергавшаяся разграблению и попавшая в тотальную зависимость от внешних заимствований, сегодня как раз находится в списке тех стран, которые ощутят этот развертывающейся COVID-кризис наиболее сильно. Однако под прикрытием внешних проблем не стоит снимать ответственность с украинской власти за происходящее в нашей стране. А именно такое впечатление производят речи правительства по ожидающемуся в результате пандемии падению благосостояния граждан Украины», — добавила Виталина Буткалюк.

Она подчеркнула, что и до COVID-кризиса большинство населения Украины жило «от зарплаты до зарплаты» в условиях малообеспеченности, не имея каких-либо сбережений. И виной тому — не какие-то абстрактные «внешние силы» и вирусы, а конкретные действия властей. Неолиберальные реформы (деиндустриализация экономики, уничтожение целых отраслей промышленности, массовая приватизация госсобственности и так далее) — вот ключевая причина бедственного положения Украины и ее граждан. А COVID-кризис выступает лишь усугубляющим фактором для ранее существующих проблем.

«Сегодня же (по прошествии трех месяцев ограничительных мер) ситуация сильно усугубилась. Многие украинцы потеряли работу, у большой части населения зарплаты были урезаны. Выделенная правительством помощь столь незначительна, что не способна покрыть потери. Многие оказались буквально в безвыходном положении. Как результат — несмотря на вирусы и ограничения, пытаются выехать за границу на работу, чтобы кормить свои семьи», — добавила Буткалюк.

Какими именно будут потери, выраженные в абсолютных показателях, покажет время (вряд ли это сейчас можно точно спрогнозировать). Но социальные потери будут значительны, уверена социолог.

«Это и массовое обнищание населения, и ухудшение криминогенной ситуации, и ухудшение психического здоровья людей. Кроме того, как следствие можно ожидать сильной радикализации политической повестки, последствия которой могут быть весьма разрушительны», — заключила Виталина Буткалюк.

Ранее совет управляющих Международного валютного фонда одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.