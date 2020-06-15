Австрало-китайские противоречия: кто поможет Канберре сдержать Китай?

В последнее время отношения Китая и Австралии переживают не лучшие времена. В Австралии уже проходит борьба с иностранным вмешательством во внутренние дела страны, основной целью которой являются граждане КНР. Редакция Telegram-канала ДипломатЪ рассказывает о продолжающемся усилении противоречий между правительством Австралии и Китая.

Однако недавно австрало-китайские противоречия усугубились — 19 апреля Австралия призвала провести независимое расследование мирового противодействия коронавирусу.

Министр иностранных дел Марис Пэйн заявила, что Австралия разделяет с США опасения относительно того, что ВОЗ вместе с КНР замалчивала серьезность вспышки COVID-19 в Китае до момента начала распространения вируса по всему миру, а сейчас неэффективно организовывает противодействие пандемии. Министр здравоохранения Австралии Грег Хант также поддержал призыв к проведению независимой проверки, заявив, что Австралия добилась успеха в ограничении распространения вируса частично вопреки рекомендациям ВОЗ.

МИД КНР выступил с осуждением подобных предложений: 6 июня 2020 года Министерство культуры и туризма КНР выпустило рекомендацию гражданам Китая воздержаться от поездок в Австралию ввиду увеличения там случаев «расистского отношения к китайцам», а структурное подразделение Жэньминь Жибао «Global Times» предупредило китайских студентов о том, что им стоит «несколько раз подумать» об учебе в Австралии.

В ответ на это в мае 2020 года Пекин на ближайшие пять лет ввел 80-процентный тариф на австралийский ячмень и приостановил импорт продукции четырех австралийских скотобойней после того, как посол КНР в Австралии Чэн Цзинье предупредил, что китайские потребители могут бойкотировать австралийские товары.

Китай настаивает на том, что эти меры связаны не с предлагаемым Австралией расследованием, а являются ответом на австралийские карантинные и инспекционные нарушения и недобросовестную торговую практику.

Комментируя введённые пошлины на ячмень, министр коммерции КНР Чжун Шан сообщил, что это решение является результатом «18-месячного расследования китайских специалистов». Помимо этого, он заявил, что именно Австралия является источником торговой напряженности, так как «с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Австралией в 1972 году Китаем было проведено только одно расследование такого рода, а Австралией — более ста».

Помимо проблемы австралийского расследования и ответных китайских пошлин, отношения Пекина и Канберры омрачают и гонконгские события. В частности, реакция Австралии на разработку комитетом ВСНП закона о национальной безопасности Гонконга — Канберра, Торонто и Лондон выступили с осуждением этого процесса, назвав происходящее подрывом автономии Гонконга.

Разбирая австрало-китайские противоречия, необходимо отметить, что Канберра не одинока — за последние пару месяцев КНР провела несколько довольно агрессивных акций против разных стран. В частности, китайская береговая охрана потопила вьетнамское рыболовецкое судно, корабль НОАК навел систему прицеливания на корабль ВМФ Филиппин, заявив, что «китайское правительство обладает неизменным суверенитетом над Южно-Китайским морем, его островами и прилегающими водами», а также китайское исследовательское судно несколько раз выходило в исключительную экономическую зону Малайзии.

Отдельно следует упомянуть майскую эскалацию, которая сопровождалась переброской дополнительных военных контингентов обеих сторон на индокитайской границе.

Среди всех «пострадавших» стран именно в Индии Австралия увидела союзника, сотрудничеством с которым можно продемонстрировать Пекину свою «силу и независимость»: обе страны являются членами так называемой «четверки» диалога по вопросам безопасности, куда входят Япония, Индия, Австралия и США. В начале июня 2020 года Нью-Дели и Канберра опубликовали совместную декларацию «Общее видение морского сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе». Особое внимание там было уделено вопросам безопасности, большинство из которых связано с Китаем.

Так, в конце 2020 года главнокомандующий ВМС Индии адмирал Карамбир Сингх выразил обеспокоенность по поводу «увеличения присутствия Китая в Индийском океане», сославшись на то, что некоторые китайские суда используют беспилотники для океанографических исследований, собирая информацию, которая может быть использована для развертывания подводных лодок.

Эта проблема была отражена в соглашении, достигнутом Нарендрой Моди и Скоттом Морисом в ходе виртуального саммита. Оно позволит индийским и австралийским военным кораблям и самолетам заправляться и получать доступ к объектам технического обслуживания на базах друг друга.

Интересной также представляется возможность расширения Индией и Австралией морского сотрудничества, которое бы предусматривало взаимное использование сторонами Андаманских и Никобарских островов Индии и Кокосовых островов Австралии в военных целях. Подобная модификация дала бы Индии более широкий доступ к Тихому, а Австралии — к Индийскому океану.

Однако пока что Индия не слишком повлияла на изменения австралийско-китайских отношений. Оно и понятно — во-первых, сотрудничество такого плана только началось, а во-вторых, Канберра отправляет в Китай огромное количество ресурсов, пока все австралийские горнодобывающие компании строятся и реконструируются на китайские деньги.

Более того, недавнее подписание соглашения о свободной торговле Китая и Австралии «CHAFTA» лишь подчеркивает прочные экономические связи двух стран.

Поэтому австралийская дружба с США и лоббирование их интересов — это, конечно, хорошо, но существенное количество денег все еще платят ребята из КНР.