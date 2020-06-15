Главные новости 15 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 15 июня.

Кто в России может рассчитывать на повышение пенсий и дополнительные выплаты в июле-августе 2020 года. Повышение пенсий и новые выплаты в России летом 2020 года: льготы, надбавки, индексации.

Один человек пострадал при взрыве на строящемся корабле «Иван Папанин» в Петербурге, сообщили в «Адмиралтейских верфях». Появилось видео с места взрыва на «Адмиралтейских верфях» в Петербурге.

Гидроцикл с мужчиной и двумя детьми опрокинулся на Волге, два человека погибли. Гидроцикл опрокинулся на Волге под Тверью, погибли взрослый и ребенок.

Полиция разыскивает женщину, избившую маленькую девочку в лифте красноярского дома. Женщина жестоко избила ребенка в лифте в Красноярске, появилось видео.

Светская львица не исключает, что Норкина могла свести счеты с жизнью из-за переживаний, связанных с изменами супруга. Кравец рассказала о странном поведении Норкина на похоронах супруги.

Влад Лисовец накануне годовщины смерти Жанны Фриске дал откровенное интервью о дружбе с певицей. Стилист Лисовец эмоционально рассказал о последней встрече с умирающей Фриске.

Владимир Фриске говорит, что как только он начинает говорить о дочери — у него сразу наворачиваются слезы. Родители Жанны Фриске не могут смириться с потерей дочери спустя пять лет после ее смерти.

Тренер отмечает, что темпы восстановления формы индивидуальные и зависят от времяпровождения на карантине. Фитнес-тренер раскрыл секрет восстановления формы после самоизоляции.

Внучка актера и музыканта Михаила Боярского Екатерина выложила снимок, на котором блеснула пышными формами в домашней одежде. Внучка Боярского продемонстрировала свои пышные формы.

Дипломат заметила, что документы для ДНР и ЛНР «не так просты, как кажутся». Захарова ответила главе МИД Украины, назвавшему паспорта для Донбасса «филькиной грамотой».