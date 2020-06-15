Глава МИД Египта считает политический путь решением кризисов в Ливии и Сирии

Каир, 15 июня. Глава МИД Египта Самех Шукри уверен, что кризисы в Ливии и Сирии можно урегулировать только политическим путем. Дипломат считает, что «Каирская декларация» может стать хорошим примером стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике.

Как отметил официальный представитель египетского МИД Ахмад Хафиз, министр иностранных дел Египта принял участие в видеоконференции «Египетская дипломатия: взаимодействие с текущими вызовами». Шукри, обсуждая ситуацию в Ливии, положительно отозвался об итогах переговоров президента страны Абделя Фаттах ас-Сиси с ливийской делегацией. В ходе встречи была подписана «Каирская декларация», на основе которой в североафриканской стране планируется достичь перемирия, политической стабильности и безопасности.

Кроме того, продолжил министр, документ является логическим продолжением всех международных инициатив, направленных на урегулирование кризиса в Ливии. «Каирская декларация» включает в себя требование ливийцев о равном представлении всех трех регионов государства, объединение институтов в сфере экономики и схему прозрачного распределения природных ресурсов.

Самех Шукри также поднял вопрос о ситуации в Сирии. Глава МИД уверен, что сохранить суверенитет страны можно, опираясь на резолюцию Совета Безопасности ООН №2254. Работа по всеобъемлющему политическому урегулированию на основе этого документа позволит добиться территориальной целостности Сирии, установить мир и полностью нивелировать террористическую угрозу.

«Каирская декларация» была подписана 6 июня на встрече президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси с председателем Палаты представителей Агилой Салехом и главнокомандующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром. Документ подразумевает политический путь разрешения внутриливийского кризиса. В его задачи входят: прекращение любых боевых действий в стране, возобновление переговоров военного комитета в формате «5+5» и объединение государственных институтов. Реализация декларации должна проходить под эгидой ООН.