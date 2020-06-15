Продажи бюджетных автомобилей Chevrolet стартовали в России

Москва, 15 июня. Бюджетные автомобили Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt вернулись в Россию. О старте продаж объявил официальный дистрибьютор автопроизводителя «Келес Рус».

Производство этих моделей Chevrolet массового сегмента налажено на заводе UzAuto Motors в Узбекистане. Они также экспортируются в Белоруссию и Казахстан.

Дилерская сеть по продаже машин Chevrolet в России формируется на основе ряда действующих дилеров и авторизованных сервисных центров General Motors, а также части существующих дилеров Ravon с учетом их географического расположения. В сентябре прошлого года Ravon возобновлял продажи в РФ, однако попытка оказалась неудачной.

«В самое ближайшее время произойдет расширение дилерской сети благодаря новым партнерам в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах-миллионниках», — отметили в «Келес Рус».

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