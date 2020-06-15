Онколог рассказал об эффективности вакцинирования от рака шейки матки

Санкт-Петербург, 15 июня. Вакцинирование от ВПЧ решило в Австралии проблему рака шейки матки. Однако россиянки не прививаются и продолжают болеть, заявил заведующий кафедрой онкологии ФПО ПСПбГМУ имени Павлова Георгий Манихас в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Пять лет со дня смерти Жанны Фриске. Как лечат онкологические заболевания в России сегодня».

По словам врача, развитие некоторых видов онкологических заболеваний можно предотвратить простым вакцинированием. В качестве примера Манихас сослался на опыт Австралии, в которой обязательной прививкой от ВПЧ была решена проблема заболеваемости женщин раком шейки матки.

«Там уже готовы сказать, что избавились от такой патологии, как рак шейки матки. А у нас нет, — заметил эксперт. — Я этой проблемой занимался последние 10–15 лет. Сдвиг был, но потом и средства, и силы были отданы первичному звену. В Санкт-Петербурге прививки сошли на нет. В Госдуме стоял вопрос, но его не рассматривают. Что мешает? Надо этим заниматься».

По мнению ученого, такому простому способу предупреждения заболевания у девочек препятствует отсутствие мотивировки у родителей, которые запрещают их прививать.

«Родители эти знают о ситуации в Австралии?» — задается вопросом эксперт.

Удивляется Манихас и той реакции, которую вызвала коронавирусная инфекция.

«Раком заболевают больше, чем от этой инфекции. Рак молочной железы встречается у каждой 50-й женщины. В Санкт-Петербурге от рака легких умирают 1,5 тысячи, а мы сейчас обсуждаем другие цифры, — обращает внимание Георгий Манихас. — Нужно понимать, что онкология — как раз та отрасль, на которую нужно обращать внимание как на эпидемию».

По мнению эксперта, государственные органы управления продемонстрировали в период коронавирусной пандемии способность решать серьезные проблемы в области здравоохранения.