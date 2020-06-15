Прохожий устроил перестрелку с сотрудниками ГИБДД в Москве. События дня. ФАН-ТВ

В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Сотрудники мобильного поста ДПС остановили такси за нарушение ПДД. По предварительной информации, внезапно проходивший мимо мужчина начал стрелять в правоохранителей из травматического пистолета. Инцидент запечатлели на видео очевидцы, он быстро получил широкую огласку.

К гостинице «Салют», у которой все и произошло, были стянуты дополнительные силы. Стрелка задержали на месте. Он был тоже ранен, поскольку сотрудники ГИБДД были вынуждены отстреливаться. Известно, что один из стражей порядка – в тяжелом состоянии. Остальная информация пока проверяется оперативниками. А мы следим за развитием событий. Съемочная группа ФАН-ТВ находится сейчас на месте происшествия и совсем скоро мои коллеги расскажут подробности.