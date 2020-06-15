Прохожий устроил перестрелку с сотрудниками ГИБДД в Москве. События дня. ФАН-ТВ

В Москве произошла перестрелка между прохожим и сотрудниками ГИБДД
В Москве на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Сотрудники мобильного поста ДПС остановили такси за нарушение ПДД. По предварительной информации, внезапно проходивший мимо мужчина начал стрелять в правоохранителей из травматического пистолета. Инцидент запечатлели на видео очевидцы, он быстро получил широкую огласку.
К гостинице «Салют», у которой все и произошло, были стянуты дополнительные силы. Стрелка задержали на месте. Он был тоже ранен, поскольку сотрудники ГИБДД были вынуждены отстреливаться. Известно, что один из стражей порядка – в тяжелом состоянии. Остальная информация пока проверяется оперативниками. А мы следим за развитием событий. Съемочная группа ФАН-ТВ находится сейчас на месте происшествия и совсем скоро мои коллеги расскажут подробности.
Россия выслала двух чешских дипломатов
Россия высылает двух чешских дипломатов. Сегодня стало известно, что посла Чехии Витезслава Пивонька для уведомления вызывали в российский МИД. Дипломатический скандал разгорелся после обвинений, прозвучавших в адрес сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге. Еще весной их заподозрили якобы в подготовке покушения на политиков. Причем информацию в сеть пустили даже не официальные источники, а местное СМИ. И под этим предлогом россиян выслали. Москва пообещала ответить зеркально. Посол Чехии рассказал о том, что теперь Москва и Прага могут начать консультации о дальнейшем развитии отношений.
«[Консультации] будут по всем нашим двусторонним вопросам, которые теперь между нами остались — политическим, протокольным и техническим, — заявил Витезслав Пивонька, посол Чехии.
Пивонька добавил, что главным поводом к предстоящим переговорам Москвы и Праги станет демонтаж памятника освободителю Освенцима и Чехословакии советскому маршалу Ивану Коневу.
13 городов отменили парад Победы из-за коронавируса
13 городов отменили парад Победы из-за сложной ситуации с коронавирусом. Это города Пензенской и Челябинской областей, и Якутия. Меж тем в Москве, Петербурге и других городах подготовка и репетиции идут полным ходом. Но в Кремле уже заявили, что с пониманием относятся к такому решению глав регионов.
«Абсолютное понимание, это прерогатива руководителей регионов, это те самые их особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности, они их реализуют. Губернаторам на местах виднее, как на самом деле обстоят дела», — прокомментировал Дмитрий Песков.
Песков также поддержал просьбу мэра столицы Сергея Собянина. Глава Москвы призвал горожан не приходить на парад, а смотреть прямые трансляции по телевизору и на интернет-площадках.