Статичный Нептун, ретроградные Меркурий и Венера: астролог предупредила о сложном периоде

Астропсихолог Инга Лозанчич в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказала о непростых астрологических явлениях, которые окажут значимое влияние на нашу жизнь в ближайшее время. О том, что именно произойдет, к чему готовиться и как это пережить с наименьшими потерями, — в нашем материале.

«Сейчас мы находимся в коридоре между затмениями: лунное было 5 июня, солнечное произойдет 21 числа. А потом начнется второй коридор, потому что еще одно лунное затмение произойдет 5 июля. То есть у нас каскад затмений. Это раз. А во-вторых, все это происходит на фоне статичного Нептуна. Это высшая планета, и когда она замедляется, останавливается и разворачивается на другое направление — а это случится 23 июня, то можно говорить о сильном воздействии на психику людей», — рассказала Инга Лозанчич в интервью ФАН.

Влияние статичного Нептуна

Астропсихолог напомнила, что все может быть большим добром и большим злом.

«К высшей планете это имеет прямое отношение, потому что ее действия слишком сильные. Нормальный, обычный человек не справляется, только человек посвященный может эту энергию полностью перетранслировать. А мы можем лишь пытаться это сделать. По крайней мере, к этому надо стремиться», — уточнила Инга Лозанчич.

Она объяснила, что Нептун — это обманы и самообманы, иллюзии и те химеры, которые превращают нас в ослика, идущего за морковкой, — он делает шаг и морковка отдаляется на шаг.

«Все наши задумки, которые расходятся с нашим потенциалом — поэтому мы их и называем химерами, — они в принципе нам не нужны, потому что не осуществимы, но они будоражат наше воображение, оттягивают наши время и энергию. Вот это Нептун. Но Нептун также отвечает за творческое воображение, без которого ни в одной деятельности нет продвижения вперед, нет открытий каких-то новых направлений и взглядов. Поэтому во всем, что касается Нептуна, нужно четко разделять зерна от плевел: есть вещи, размывающие наше сознание ложными идеями, и есть творческая энергия, духовная зрелость, понимание своих целей, и Нептун помогает реализовать то, что ты носишь внутри», — заметила Инга Лозанчич.

Возвращение ретроградного Меркурия

«Другим фактором, существенно влияющим на нашу жизнь в ближайшее время, является ретроградный Меркурий. 18 июня он разворачивается на ретро и будет стоять три недели в двух градусах. Примерно в тех же градусах потом будет лунное затмение, и это очень интересный момент. Под воздействие этого обстоятельства попадут люди, рожденные 5 и 6 июля, 5 и 6 января, 5 и 6 октября и 5 и 6 апреля, а также в ближайшие с перечисленными датами дни. У этих людей действительно произойдут существенные изменения в жизни. Но самое сильное воздействие окажется именно на Раков», — отметила астропсихолог.

Инга Лозанчич объяснила, что Меркурий отвечает за встречи, переговоры, покупки, ремонт и другие рациональные вещи. И если Меркурий ретроградный, то все, что требует нашего практического ума, как бы перестает проходить естественным путем, встречая какие-то сопротивления. Чаще всего это наши внутренние сомнения.

«Эта нечеткость будет влиять на результат. Но поскольку она будет наблюдаться у всех одновременно, мы можем и из пространства получать какую-то неясность. Например, ты чего-то ждешь, тебе кажется, что ты на этом четко сфокусирован, твой ум хорошо работает, но все вокруг тормозят. Такое впечатление может складываться, а за ним стоит тот факт, что планета, которая должна нам помогать быстро и эффективно осуществлять контакты, сейчас не работает. Она ушла на профилактический перерыв и заставляет нас всех заняться этой самой профилактикой, задумавшись, нужно ли вам то или иное, задуманное вами. Это время на размышления. И могут дать знать о себе прошлые недоделки. Это может касаться и отношений, в том числе любовных», — говорит астропсихолог.

Что принесет ретроградная Венера?

По словам собеседницы ФАН, еще одним фактором, влияющим на нашу жизнь уже месяц, является ретроградная Венера. 25 июня она будет разворачиваться на директное направление. Но во время затмения она все еще будет ретроградной. Сейчас же Венера очень медленная — она находится в шестом градусе Близнецов практически десять дней, не выходя за его пределы.

«Ретроградная Венера не способствует развитию любовных тем, но содействует анализу того, что сейчас есть в семье, в партнерских отношениях или тех, что были когда-то. Может быть, прошлые отношения возникнут вновь, чтобы были расставлены точки над i, а, может, они пойдут на новый цикл. Опять-таки, будет время над всем этим подумать», — объяснила Инга Лозанчич.

Она добавила, что статичный Нептун, ретроградные Меркурий и Венера окажут свое влияние на детей, которые родятся в этот период.

«Они будут особыми, и очень важно, в какую сторону будет их особенность. Такие детки могут быть сенситивными, очень чувствительными людьми, которые пришли помочь нашей планете развиваться в прогрессивном направлении. Все будет зависеть от их духовного уровня», — отметила астропсихолог.

О судьбоносном влиянии каскада затмений, проходящего с 5 июня по 5 июля 2020 года, читайте здесь.