ЦИК опубликовал рекомендации по мерам безопасности при голосовании по конституции

Москва, 15 июня. ЦИК России опубликовал рекомендации избиркомам по профилактике рисков, связанных с распространением коронавируса, которые необходимо учесть при подготовке и проведении голосования по поправке к конституции. Документ согласовали с председателем комиссии Эллой Памфиловой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно рекомендациям, комиссии смогут оборудовать площадку для голосования на открытом воздухе, если используемое на выборах помещение не в полной мере удовлетворяет требованиям эпидемиологической безопасности. Уточняется, что в случае плохой погоды для защиты можно использовать навесы или аналогичные легкие конструкции.

В обязанности комиссии также входит организация температурного контроля на подходе к помещению или площадке для голосования. В связи с этим участки обеспечат бесконтактными термометрами. Будут организованы пункты для дезинфекции рук и выдачи санитарного набора с одноразовыми масками, перчатками и ручками. На входе в помещение должен располагаться дезинфицирующий коврик. Кроме того, избиркомы обязаны нанести специальную разметку и указатели в самом помещении для голосования и перед входом на участок для соблюдения санитарной дистанции в 1,5-2 метра.

ЦИК и Роспотребнадзор также рекомендуют разграничить потоки участников голосования, чтобы не допустить массового скопления людей. Например, разрешается приглашать граждан в определенный день или время по территориальному признаку. При этом будет сохранено право проголосовать в любой из дней, если человек не сможет это сделать в день, рекомендованный местной комиссией.

Во время голосования, гражданин предъявляет паспорт членам комиссии в развернутом виде на расстоянии, позволяющем рассмотреть указанные в нем данные. Бюллетень также можно будет получить бесконтактным способом.

Напомним, внести поправки к конституции президент Владимир Путин предложил в январе этого года в ходе послания Федеральному собранию. Голосование назначили на 22 апреля, но из-за пандемии COVID-19 было принято решение перенести его.

1 июня глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.