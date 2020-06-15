СК завел уголовное дело против Навального из-за клеветы в адрес ветерана

Москва, 15 июня. Уголовное дело за клевету о ветеране Великой Отечественной войны возбуждено в отношении скандального блогера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело заведено по ч. 2 ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении).

Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко принял участие в съемках ролика RT о поправках в конституцию. Увидев видео, скандальный блогер позволил себе оскорбительные высказывания в адрес фронтовика. Следствие установило, что комментарий основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» содержит «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство» Артеменко.

«Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц, — говорится в сообщении. — В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Напомним, телеканал RT опубликовал видеоролик, посвященный голосованию по поправкам в конституцию. Среди участников видео был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, который объяснил важность изменений в основной закон страны.

Скандальный блогер, увидев видеозапись, не постеснялся в выражениях и назвал участников записи «предателями», «позором страны» и даже «продажными холуями». Недопустимые слова Навального о гражданах, в том числе о ветеране, побудили члена Общественной палаты РФ Илью Ремесло обратиться в Следственный комитет с требованием проверить высказывание блогера на предмет реабилитации нацизма и привлечь основателя ФБК к административной ответственности за оскорбление ветерана.

Внук фронтовика Игорь Колесников сообщил, что от дедушки пытались скрыть грубые высказывания Навального, но пожилой человек все же узнал об оскорблениях. Ветерану стало плохо, ему диагностировали ишемическую болезнь сердца из-за нервов.