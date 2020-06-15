МВД опровергло слухи о пассажирах в машине Ефремова в момент ДТП

Москва, 15 июня. Информация о пассажирах в машине Михаила Ефремова в момент ДТП не соответствует действительности, об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

«В момент происшествия виновный в ДТП водитель находился в транспортном средстве один, без пассажиров. Сведения подтверждаются показаниями очевидцев», — говорится в сообщении.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.