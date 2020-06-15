«Мемориал» попытался оправдать украинских неонационалистов из «Правого сектора»

Москва, 15 июня. Либеральная правозащитная организация «Мемориал» попыталась оправдать запрещенное в России украинское националистическое движение «Правый сектор»1.

Это организация была запрещена после того, как в марте 2014 года Дмитрий Ярош, бывший тогда главой «Правого сектора» просил главаря другой запрещенной в РФ группировки «Имарата Кавказ»1 Доку Умарова организовать серию терактов на территории России. Таким образом, по мнению Яроша, банда Умарова могли бы поддержать «евромайдан». Эту просьбу Ярош высказал в ходе своего видеообращения.

Однако защитники экстремистов заявили, что это обращение якобы было сфабриковано, и признание организации экстремистской является «незаконным», пишут Nation News.

В «Мемориале» считают, что «Правый сектор» является украинской националистической организацией «умеренного типа», и националисты защищают права крымских татар. Появление «ПС» они «оправдывают» воссоединением Крыма с Россией, которое, как известно, произошло в 2014 году по итогам законного референдума.

В 2019 году в Пятигорске был задержан активист «Правого сектора» из Ставропольского края Александр Атаманов. Он раздавал листовки запрещенной организации, поддерживал связь с украинскими вербовщиками-неонацистами, а также хранил наркотические вещества. Тогда «Мемориал» объявил Атаманова «политическим заключенным». Что касается наркотиков, то правозащитники заявили, что употребление их Атамановым не является уголовным преступлением.

Отметим, что помимо призывов проводить теракты в России, Ярош заявлял о необходимости «зачистить» территорий Донецкой и Луганской народных республик. По мнению экстремиста, украинские спецслужбы должны совершить революцию за линией разграничения», чтобы «отвоевать» ДНР и ЛНР.

Официальный представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский отметился предложением массово выселять жителей Крыма и народных республик Донбасса. По его словам, должны быть «либо украинскими, либо пустыми».

Впрочем попытка «Мемориала» оправдать преступную деятельность «Правого сектора» не удивляет, учитывая то, что организация уже пыталась оправдывать других экстремистов и террористов. В частности, «Мемориал» оправдывал фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической в России). Из них правозащитники пытались сделать «узников совести» и «жертв режима».

1 Организация запрещена на территории РФ.