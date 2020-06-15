В Ливии дали оценку заявлениям президента Франции и сравнили ПНС с правительством Виши

Тобрук, 15 июня. Член комитета по обороне и национальной безопасности Палаты представителей Тарик Джаруши высоко оценил заявление президента Франции Эммануэля Макрона и французского министра иностранных дел о вмешательстве Турции в ливийские события и о колониальной роли, которую Анкара играет в Африке.

Ранее президент Франции высказался о том, что считает агрессию Турции в Ливии неприемлемой. Эммануэль Макрон раскритиковал турецкие власти за военное вмешательство в дела Ливии. Он подчеркнул, что Париж квалифицирует действия Анкары как неприемлемые и выступает против них. Турция продолжает нарушать запрет Организации Объединенных Наций на поставки вооружений в Ливию.

Джаруши сообщил, что комитет приветствует заявление французского президента, в котором он сравнил ПНС во главе с Сарраджем с марионеточным правительством Виши во Франции во время нацистской оккупации. Уже немало политиков и общественных деятелей осудили турецкую интервенцию в Ливии, а самого Эрдогана не раз сравнивали с Гитлером даже на родине.

Член комитета также поведал, что турецкая интервенция направлена на превращение Ливии в региональную зону военных действий и полигон для наемников и террористов, которые представляют угрозу для нее самой и средиземноморских стран.

Напомним, что именно турецкие милитаристские действия побудили ряд южноевропейских государств инициировать военно-морскую операцию IRINI. В Средиземном море уже происходили попытки задержать турецкие сухогрузы с вооружением, идущие в Мисурату, Ливия. Усилия европейских ВМС заставили Турцию переключиться на воздушные поставки.

Тарик Джаруши призвал международное сообщество и страны-инициаторы Берлинского соглашения и Каирской инициативы объединить свои усилия по прекращению «турецкого бесчинства» в Ливии, указав, что ситуация предвещает катастрофу международной безопасности, которая затронет не только Ливию, но и Европу.