Прокурор озвучила подробности убийства историком Соколовым аспирантки Ещенко

Санкт-Петербург, 15 июня. Прокурор на заседании в суде по делу историка Олега Соколова раскрыла страшные подробности того, как доцент СПбГУ добивал еще живую аспирантку Анастасию Ещенко.

Процесс состоялся в Октябрьском районном суде Северной столицы. Приговор Соколову, который убил и расчленил девушку, должны были огласить еще на прошлой неделе. Однако его решили отложить.

Семья Ещенко попросила суд признать факт надругательства над трупом, чтобы увеличить срок отбывания наказания для Соколова. Родители девушки захотели, чтобы дело рассматривали в их отсутствие.

«Преступление и жестокость потрясло всю нашу семью. Я категорически не хочу взаимодействовать ни с обвиняемым, ни с его адвокатом», — зачитала адвокат слова матери погибшей девушки.

Прокурор в ходе процесса озвучила жуткие подробности убийства. Оказалось, что Соколов выстрелил в Ещенко, затем сдавил ее шею и выпустил еще три пули, хотя девушка подавала признаки жизни.

Во время оглашения этих деталей Соколов вел себя спокойно. Заседание перенесли на 22 июня. Суд предоставит историку нового адвоката. Как пишет НСН, он отказался от услуг юристов Александра Почуева и Екатерины Осадчук.

Напомним, что историка задержали в Петербурге 9 ноября прошлого года при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором оказались отрезанные женские руки и пистолет. В квартире ученого, где он проживал вместе с Ещенко, полиция нашла другие останки девушки и окровавленную пилу. Как передает «Царьград», Соколов решил избавиться от тела только через сутки.

СПбГУ уволил историка за совершение аморального поступка. 16 ноября 2019 года в станице Старовеличковской на Кубани прошли похороны убитой девушки.