Названы даты проведения Евровидения-2021

Москва, 15 июня. Администрация музыкального конкурса Евровидение на официальном сайте объявила даты проведения конкурса в 2021 году.

Полуфиналы состоятся 18 и 20 мая, финал — 22 мая.

Международный песенный конкурс пройдет в следующем году в Роттердаме. Согласно правила мероприятия, песни этого года не могут быть использованы на конкурсе в следующем году. Выбор артиста, который отправится на конкурс, остается за вещателем.

В начале весны руководство конкурса объявило об отмене Евровидения в этом году. Такое решение было принято из-за коронавируса, который охватил практически весь мир. Вместе конкурсной программы организаторы Евровидения подготовили музыкальное шоу с исполнителями из разных стран Europe Shine a Light.

Россию на конкурсе должна была представить петербургская группа Little Big с песней Uno. Клип российского коллектива быстро завоевал популярность в Интернете — видео посмотрели в YouTube за три месяца более 117 миллионов пользователей.

Ранее фронтмен рейв-группы Little Big Илья Прусикин допустил участие его команды в Евровидении в 2021 году. При этом музыканты не делают ставку на участие в песенном конкурсе в следующем году, поскольку в прошлом году коллектив подал заявку на участие в шутку.