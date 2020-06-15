Пришедшим помянуть Фриске на кладбище в Балашихе раздавали ее любимые конфеты

Балашиха, 15 июня. В подмосковной Балашихе на Николо-Архангельском кладбище, где похоронена Жанна Фриске, всем собравшимся почтить ее память раздавали любимые конфеты российской певицы и актрисы — «халву в шоколаде», передает с места событий корреспондент Федерального агентства новостей.

Ровно пять лет назад, 15 июня 2015 года из жизни ушла Жанна Фриске, известная меломанам сначала как участница поп-группы «Блестящие», затем занявшаяся сольной карьерой (кроме того, уроженка Москвы снималась и в кино).

Как и следовало ожидать, на кладбище приехали многие из тех, кто любил и уважал певицу. Всем пришедшим раздавали любимые конфеты Фриске — «Халву глазированную в шоколадной глазури». А также — ягоды (черешню и клубнику), малосольные огурцы, которые солил сам отец Жанны Владимир. Еще были печенье, блинчики, пирожки и компот из ягод со своего огорода.

Младшая сестра Жанны Наталья призналась, что отца очень сильно расстраивает то, что он видит и читает в Интернете про старшую дочь.

«Ему больно и плохо из-за этого, — сказала Наталья. — Но все же он рад, что люди помнят Жанну, приходят [на кладбище]. Лишь бы гадости не писали».

Еще больше главу семейства огорчает то, что у него нет никакой возможности видеться с внуком Платоном. Мальчик родился в апреле 2013 года в гражданском браке Жанны с известным телеведущим Дмитрием Шепелевым. К слову, крестной матерью Платона является другая бывшая участница «Блестящих» Ольга Орлова.

«Если бы я мог общаться с внуком, — сказал, стоя у могилы дочери Владимир. — Мне больше ничего и не нужно».

Корреспондент ФАН выяснил, что ко дню рождения Жанны (8 июля ей исполнился бы 41 год) он хочет написать письмо с обращением к внуку Платону. Единственное, не знает, как ему его передать — Шепелев не позволяет деду видеться с внуком...

По словам сестры Жанны Натальи, с кладбища родные и близкие певицы поедут домой, чтобы помянуть ее в узком кругу.

Жанна Фриске стала широко известной по работе в группе «Блестящие» (с 1996 по 2003 годы), весьма популярной в России в конце 90-х-начале 2000-х.

В 2013 году Фриске узнала, что у нее онкологическое заболевание — неоперабельная опухоль головного мозга, глиобластома. После этого она начала лечение в Соединенных Штатах Америки и Германии. В середине 2014-го певица и актриса прилетела в Юрмалу (Латвия). Затем были лечение и реабилитация в Китае, в Москве, в Лос-Анджелесе и снова в российской столице.

Состояние Фриске ухудшалось, и последние три месяца своей жизни она провела в состоянии комы. Поздно вечером 15 июня 2015 года Жанна скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе.

Прощание с певицей прошло в концертном зале Crocus City Hall, а отпевание состоялось в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Фриске похоронили на Николо-Архангельском кладбище.

Ранее еще одна певица «Блестящих» — Анна Семенович — рассказала, чем всегда помогала Жанна.