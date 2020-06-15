Африканская молодежь не хочет, чтобы улицы носили имена президентов Франции

В начале июня в Абиджане, экономической столице Кот-д’Ивуара, молодые люди закрасили имена бывших президентов Франции на уличных знаках. Активисты дали элементам городской инфраструктуры новые названия в честь африканских политиков.

В ночь с 4 на 5 июня группа лиц с аэрозольной краской стерла имена французских лидеров на указателях улиц. Таким образом, мост де Голля стал мостом Виктора Бьяка-Бода, а бульвар Жискара д'Эстена, самый большой в Абиджане, стал бульваром Тома Санкара.

Выбор двух африканских лидеров, в честь которых были переименованы городские объекты, возможно, был не случаен.

Ивуариец Виктор Бьяка-Бода был сенатором Франции от Кот-д’Ивуара с 1948 по 1950 год. Он погиб в 1950 году при загадочных обстоятельствах. После того, как сломалась его машина на въезде в ивуарийский город Ганьоа, он остановился в доме у людей, проживавших неподалеку от места аварии. Спустя некоторое время его тело было обнаружено в лесу: обезглавленный труп политика весел на дереве. Погибший парламентарий был официально объявлен мертвым только спустя три года после своей смерти. Примечательно, что незадолго до того, как Бьяка-Бода был убит, политик выступал с резкой критикой заключения членов своей партии в тюрьму при содействии французских властей.

Буркинец Томас Санкара возглавлял страну с 1983 по 1987 год. Бывший руководитель государства был убит 15 октября 1987 года в ходе государственного переворота. Организаторы свержения президента считали, что политика, проводимая Санкара, ставит под угрозу международные отношения с Францией.

Таким образом, смерть двух африканских лидеров наступила спустя некоторое время после их критических высказываний в адрес французских властей.

Авторство политической акции приписывают бенинцу Кеми Себа. Политик известен своей ярой критикой африканской валюты франка КФА, навязанной Францией части континента после обретения странами Африки независимости. Также знаменитый бенинец пропагандирует идеи панафриканизма через основанную им самими неправительственную организации «Urgences panafricanistes».

5 июня на аккаунте Кеми Себа в YouTube было опубликовано видео, на котором некие люди закрашивают баллончиками с краской имена президентов Франции на табличках, обозначающих названия улиц.

Ранее, 30 мая 2020 года политик опубликовал видеообращение. Кеми Себа пообещал 10 000 евро тому, кто осмелится переименовать улицы африканских городов, названных в честь французских глав государств. Получили ли гонорар молодые люди, закрасившие краской имена де Голля и д’Эстена в Абиджане, пока не ясно.