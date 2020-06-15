Депутат Госдумы назвал маразмом осуждение пакта Молотова-Риббентропа

Ангажированные западные историки не оставляют попыток взвалить на СССР часть вины нацистской Германии в развязывании Второй мировой войны. Для этого они, среди прочего, регулярно напоминают о том, как в 1989 году советское руководство само осудило секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа, подписанного 23 августа 1939 года.

В конце мая на рассмотрение Государственной думы депутат Алексей Журавлев внес законопроект «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 «О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года». Речь идет о документе, в котором Советский Союз за пару лет до своего краха, в рамках «сближения с Западом», осудил собственный пакт с Рейхом, вполне стандартный для тех лет.

Инициативу Журавлева поддержали несколько десятков ученых и общественных деятелей России, направивших коллективное обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. Нашлись и противники: «Эхо Москвы» ожидаемо опубликовало обличительную статью.

Корреспондент Федерального агентства новостей разобрался, какое значение документы 1939 и 1989 годов имеют для нынешних реалий и нужно ли отменять решение Съезда народных депутатов СССР.

«Окажется, что мы напали первыми»

Прежде всего ФАН обратился к автору законопроекта с вопросом об актуальности его инициативы, которая сейчас ждет заключения профильного комитета Госдумы по международным делам. В ответ Журавлев напомнил, что в 2008 году в ГД уже вносился аналогичный проект, однако тогда он был отклонен.

«Почему его отклонили 12 лет назад? По простой причине: тогда казалось, что все и так понимают, какие документы способствовали развязыванию Второй мировой войны и кто вообще в ней победил, — отметил парламентарий. — Все были уверены, что историческая правда всегда будет находить себе дорогу».

Однако за прошедшие годы получили развитие противоположные тенденции, констатировал депутат.

«Мы видим, что происходит на Украине с нашим братским народом, — сказал Журавлев. — Мы видим желание власть предержащих этого мира пересмотреть итоги Второй мировой войны. Вспомним твит Дональда Трампа о том, что в 1945 году победили США и Британия. То есть нам отведена участь «платить и каяться».

Логика здесь простая, пояснил собеседник ФАН: если в 1989 году мы сами осудили пакт Молотова-Риббентропа, то мы и должны посыпать волосы пеплом за развязывание войны.

«А потом начинается приравнивание сталинизма и фашизма, а еще дальше вдруг окажется, что это мы напали первыми… Вот к чему они все ведут», — объяснил депутат.

Журавлев посоветовал внимательно присмотреться к тому, что происходит в Чехии, Польше, прибалтийских странах: по его словам, там полностью вымарывается роль СССР как победителя во Второй мировой.

Что касается пакта Молотова-Риббентропа, то это был договор о ненападении, который Советский Союз заключил с Германией одним из последних среди европейских стран, напомнил депутат.

«Наш МИД недавно заявил о том, что это была вынужденная мера: таким образом СССР пытался оттянуть начало войны. И тут же мы сами себя за это осуждаем! Это же какой-то маразм», — возмутился Журавлев.

Война на полях закона

Либеральное сообщество между тем заявляет, что не нужно возвращаться к однажды осужденному договору, констатировал собеседник ФАН.

«Нет, возвращаться надо! Мы могли бы не вспоминает об этом, если бы вся цивилизованная Европа считала, что основную роль в победе над гитлеровской Германией сыграл СССР. Но они так не считают», — заметил Журавлев.

Негативные процессы наблюдаются и в сфере образования, отметил парламентарий.

«До сих пор, несмотря на распоряжение президента России, у нас нет единого учебника истории, — напомнил Журавлев. — А в тех, по которым сейчас учатся дети, есть отсылка к пакту в том ключе, что СССР чуть ли не виновен в развязывании войны. Это наблюдается на территории нашей Родины, которая заплатила в той войне 27 миллионами жизней. Такое невозможно терпеть дальше».

По словам депутата, в Польше за утверждение, что поляки виновны в том, что служили в концлагерях, можно получить реальный срок по уголовному делу.

«А у нас ничего подобного нет. У нас ты можешь говорить все что угодно. Вольность сногсшибающая», — недоумевает собеседник ФАН.

Журавлев напомнил об отрицательном отзыве правительства на другой его законопроект, предлагавший административную ответственность для физлиц и уголовную для СМИ в случае приравнивания Советскому Союзу к нацистской Германии, а сталинизма — к нацизму и за отрицание ведущей роли СССР во Второй мировой войне.

«Мы в какой стране живем? Может, мы действительно уже филиал Германии или Прибалтики? Я в шоке! Как это возможно? Это какой-то сюрреализм!» — недоумевает депутат Госдумы.

Именно поэтому, подчеркнул он, ему и приходится воевать на этих фронтах.

«Мой отец дошел до Вены, был ранен. Никогда бы не подумал, что мне придется на полях закона защищать память о том, что совершили мои отец и дед. Наш долг — не дать извратить историческую память!» — подытожил Алексей Журавлев.

Парад не проводить, памятник — снести

Доктор исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Кикнадзе в интервью ФАН обратил внимание на своевременность законопроекта, внесенного Журавлевым.

«Его актуальность доказывается событиями 2019–2020 годов — тем, чем сопровождалась 70-летняя годовщина начала войны и празднование 75-летия ее окончания. Какие были комментарии, какие звучали оценки внутри страны и со стороны Запада», — объяснил историк.

В прошлом году осуждение со стороны либеральных кругов получило крупное федеральное мероприятие — военный парад в честь снятия блокады Ленинграда, прошедший в Санкт-Петербурге. Тогда многие зарубежные СМИ, в том числе немецкие, заявили о том, что такие мероприятия в России проводить не следует, сравнив это с «танцами на костях».

Затем началось обсуждение памятника танкистам на Прохоровском поле. Ряд либеральных источников подверг сомнению тот факт, что в 1943 году там победила Красная Армия.

«Якобы никакой победы там не было, и поэтому необходимо вообще демонтировать памятник. То есть нам говорят: военные парады не проводите, памятники победителям демонтируйте…» — рассказал эксперт.

Наконец, 19 сентября 2019 года появилась резолюция Европарламента о том, что начало Второй мировой стало непосредственным результатом договора о ненападении между Германией и СССР.

«Это дает основания для дальнейшего пересмотра итогов войны, — полагает Кикнадзе. — Более того, в той же резолюции ЕП делается отсылка к постановлению Съезда народных депутатов 1989 года, который осудил секретные дополнительные протоколы к договору и дал соответствующие правовые оценки этого документа. Следующий шаг — Советский Союз и Россию поставят на одну доску с нацистской Германией».

Именно поэтому он поддерживает законопроект Журавлева, резюмировал Владимир Кикнадзе.

Законопроект — в процессе изучения

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал ФАН о судьбе инициативы своего коллеги.

«Проект закона был на заседании комитета 9 июня направлен в рассылку, — сообщил он. — Будем его изучать и рассматривать позже, подготовим свои рекомендации и заключение».

При этом, по мнению собеседника ФАН, изложенная в законопроекте Журавлева концепция больше отражает личный подход автора в расчете на привлечение общественного внимания.

«Все исторические оценки были даны и не раз подтверждались на уровне руководства страны. Но это сугубо мое личное мнение. Все компетентные оценки комитет ГД будет выносить коллегиально — после того как заслушаем автора и представителей профильных ведомств», — пояснил Леонид Слуцкий.

На странице законопроекта на сайте Госдумы говорится, что документ будет рассматриваться в июле.

Напомним, что договоры, аналогичные пакту Молотова-Риббентропа, с Германией подписал не только Советский Союз, но и Польша, Великобритания, Франция, Турция и страны Прибалтики. В тех документах также имелись секретные протоколы. При этом ни одна из западных стран не осудила подписание пактов со своей стороны.