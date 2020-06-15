Пациентов психоневрологического интерната переселили в квартиры. Жильцы против. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 15 июня. Спор разгорелся между жителями многоквартирного дома на проспекте Энгельса, 124 и волонтерскими организациями «Антон тут рядом» и «Перспективы». В одну из квартир на время пандемии коронавируса поместили пятерых пациентов психоневрологического интерната. За инвалидами-колясочниками ежедневно присматривают несколько добровольцев: ухаживают, кормят, гуляют с ними. Такое положение вещей не понравилось остальным жильцам дома. По их словам, из квартиры постоянно слышны крики и стоны.

«Бывает такая картина, такой дикий крик, как будто человека там истязают. Несколько раз вызывали милицию», — ужасается пенсионер Отто Роговенко.

Жительница квартиры этажом ниже также страдает от громких звуков по ночам.

«Если вы оказываете добро, оказывайте его в пределах своей жизни, в пределах своих домов, в пределах своего счастья. Почему вы у меня жизнь отняли?» — возмущается пенсионерка Елена Веретельникова.

Директор по внешним связям добровольческой организации «Перспективы» Светлана Мамонова уверена, что диагноз — не повод заключать человека в клетку.

«Слава богу, что у нас есть Конвенция о правах инвалидов, где четко зафиксировано, что любой человек, какие бы у него не были ограничения, должен жить среди общества, должен жить среди нас», — подчеркивает Светлана Мамонова.

13 июня конфликт перешел на новую стадию: по словам добровольцев, один из жильцов напал на волонтера Наталью Алексееву, которая в тот момент возвращалась с прогулки со своей подопечной. Завязалась словесная перепалка, в результате которой мужчина ударил Наталью по лицу, разбив ей очки. У соседей, которые говорят, что наблюдали эту ситуацию, другая версия: девушка сама напала на пенсионера, выбив ему зубы. Заявления в полицию подали обе стороны.

Общероссийский народный фронт взял под свой контроль нападение на волонтера. До тех пор, пока правоохранительные органы не разберутся в случившемся, добровольцы организуют для помощников охрану.