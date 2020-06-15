Преддебатный спор Навального и Каца выявил раскол в рядах «оппозиции»

Москва, 15 июня. Еще не состоявшиеся дебаты блогера Алексея Навального и экс-члена партии «Яблоко» Максима Каца могут привести к расколу внутри «оппозиции». Соратник руководителя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Владимир Милов обвинил бывшего яблочника в попытке разобщить либеральное сообщество во время выполнения «большого контракта».

Кац вызвал Навального на дискуссию, поскольку остался недоволен его подходом к голосованию по поправкам в конституцию. Напомним, блогер пытался агитировать общественность игнорировать референдум, а депутат — пойти на него, но высказаться против принятия изменений.

Глава ФБК отказался от дебатов, сославшись на нежелание спорить с человеком из оппозиционного стана. Он предложил Кацу заняться своими делами, а при желании вызвать на дискуссию основателя «Яблока» Григория Явлинского, отмечает «Политэксперт». При этом блогер решил напомнить Кацу, как тот требовал голосовать за Явлинского, способного, по его мнению, стать президентом.

До это в 2018 году Максим Кац требовал от нас голосовать за Явлинского и утверждал, что он получит двухзначный процент, а если напечатать 20 млн газет за Явлинского, то он станет президентом. Газеты, вроде, в итоге напечатали. — Alexey Navalny (@navalny) June 13, 2020

Тема дебатов вызвала ажиотаж в социальных сетях, где Кац и Навальный продолжали вести спор. На стороне последнего выступил Милов, обвинив депутата в выполнении «большого контракта». Он заявил, что экс-представитель «Яблока» пытается деморализовать оппозицию перед голосованием по поправкам.

При этом Милов попытался намеренно исказить смысл слов Каца о предстоящем референдуме, уверяя, что тот старается добиться повышения явки на него.

Желание Милова показать разногласия среди оппозиционеров указывает на то, что они действительно существуют. Однако с их помощью два представителя оппозиции пытаются лишь поделить общество на лагеря и привлечь к себе максимально возможное количество сторонников.

Ранее Навальный был уличен в распространении фейков о якобы принуждении к голосованию по поправкам в конституцию. Глава ФБК и его сторонники публиковали анонимные жалобы с соответствующим содержанием, но общественный штаб по контролю за выборами выяснил, что все они представляют собой лишь вбросы.