Стилист Фриске рассказал о ее визите в салон перед смертью

Москва, 15 июня. Звездный стилист Влад Лисовец рассказал о последнем визите Жанны Фриске к нему в салон незадолго до смерти.

Стилист рассказал, что певица приехала к нему в салон за три месяца до смерти. При этом Лисовец предлагал ей постричься на дому, но та решила приехать в салон сама, чем поразила весь персонал.

«К тому времени Жанна похудела, но все равно была большой, хромала, ходила с тростью. Я выбежал к ее машине, хотел руку подать, но она ответила: «Нет, я сама». Я оторопел», — вспоминает он.

Войдя в салон, певица со всеми поздоровалась. К тому времени звезда уже плохо видела, у нее почти не осталось волос.

«Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос», — рассказал Лисовец.

Стилист отметил, что у нее не было к себе жалости, она говорила о своем недуге в циничной, смешной и дурацкой стилистике, вспомнил Лисовец. Он признался, что был поражен силовой воли Фриске.

«Я все же собрался с силами и спросил: «Жанна, как будем стричься?»» А она в ответ: «Да без разницы. Я все равно ничего не вижу», — рассказал стилист.

В 2013 году Фриске узнала, что у нее онкологическое заболевание — неоперабельная опухоль головного мозга, глиобластома. После этого она начала лечение в Соединенных Штатах Америки и Германии. В середине 2014-го певица и актриса прилетела в Юрмалу (Латвия). Затем были лечение и реабилитация в Китае, в Москве, в Лос-Анджелесе и снова в российской столице.

Состояние Фриске ухудшалось, и последние три месяца своей жизни она провела в состоянии комы. Поздно вечером 15 июня 2015 года Жанна скончалась в своем доме в подмосковной Балашихе.

Со дня смерти певицы Жанны Фриске прошло 5 лет. Она скончалась после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Певица Ольга Орлова написала в память о подруге, исполнительнице Жанне Фриске грустное стихотворение. Артистки вместе выступали в группе «Блестящие». Еще одна коллега Фриске по группе «Блестящие» Анна Семенович рассказала, какой она запомнила Жанну.