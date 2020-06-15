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Путин уволил замглавы Минюста РФ Песенко

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Путин уволил замглавы Минюста РФ Песенко

Москва, 15 июня. Заместитель министра юстиции России Валерий Песенко освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник. Указ вступает в силу со дня его подписания — 15 июня.

«Освободить Песенко Валерия Николаевича от должности заместителя министра юстиции РФ», — говорится в документе.  

С января 2019 года Песенко проходил службу в Минюсте России, последовательно замещая должности начальника Управления Минюста России по Крыму и директора Департамента управления делами. В феврале этого года он был назначен заместителем министра юстиции РФ.

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Источник: Официальный интернет-портал правовой информации
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