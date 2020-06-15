РГО предложило Ростуризму как можно скорее открыть туристический сезон внутри страны

В Русском географическом обществе (РГО) считают крайне важным отменить или смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, РГО разработало и направило в Ростуризм рекомендации по открытию туристического сезона. В этом году приоритетом должен стать организованный внутренний туризм, заявили в организации.

Совместные рекомендации для Ростуризму помогли составить ведущие эксперты в области туризма и путешествий, ученые, представители региональных отделений РГО, партнеры-туроператоры, представители бизнеса и общественных объединений.

Председатель комиссии РГО по развитию туризма Владимир Котляков считает, что в наступивший летний сезон должны быть открыты все предприятия для туризма и отдыха на большей части территории России.

«Исключением могут быть строго ограниченные местности, где пока существуют «очаги» коронавируса, — добавил Котляков. — Но это должны быть оправданные исключения из правила. Конечно, об этой болезни нельзя забывать, но нельзя и лишать людей права на отдых».

В РГО предложили отменить обязательную двухнедельную обсервацию в туристических регионах и в качестве альтернативы предложили проводить тест на коронавирус накануне выезда или при въезде в субъект. Условия пандемии и закрытые границы изменят формат внутреннего туризма, считают в Русском географическом обществе: приоритетными направлениями должны стать экологический, научный, культурно-познавательный туризм.

«Это отвечает тренду на экопутешествия с использованием новых туристских форматов (глэмпинги, хаусботы, экомаршруты и экотропы, посещение заповедных территорий), — говорят в РГО. — Такие путешествия в экологически чистых регионах, которые сами по себе обладают высокими оздоровительными свойствами, не предполагают излишних социальных контактов, массового скопления людей».

Чтобы помочь людям планировать путешествия этим летом, в РГО предложили создать карту страны с градацией регионов по «зеленой» или «красной» степеням риска и возможности системы местного здравоохранения своевременно оказать медицинскую помощь приезжающим — такой раздел можно создать на сайте Ростуризма, а также на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Нужно быть объективными и понимать ряд сложностей в развитии внутреннего туризма. Одно из значимых обстоятельств — это недостаточная информированность наших граждан — потенциальных туристов, — говорит директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов. —Мы должны как можно больше информировать людей о возможностях нашего внутреннего туризма, о тех уникальных местах, которые есть на территории страны. РГО считает очень важным проведение единой информационной кампании по продвижению приоритетных видов туризма в России. Туризм — это уникальная отрасль экономики, которая способствует развитию отдаленных регионов, создает целую цепочку бизнес-процессов, привлекает инвестиции. Поэтому правительство страны придает этому сейчас такое большое значение. Думаю, что в максимально возможном и быстром восстановлении отрасли заинтересованы абсолютно все».

Добавим, что Карелия уже сняла пропускной режим, введенный на въезде в республику из-за COVID-19, и разрешила туристам посещать Кижи и Валаам. 15 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что на полуострове отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан России.