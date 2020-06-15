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РГО предложило Ростуризму как можно скорее открыть туристический сезон внутри страны

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РГО предлагает Ростуризму как можно скорее открыть туристический сезон внутри страны

В Русском географическом обществе (РГО) считают крайне важным отменить или смягчить ограничения, введенные из-за коронавируса. Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, РГО разработало и направило в Ростуризм рекомендации по открытию туристического сезона. В этом году приоритетом должен стать организованный внутренний туризм, заявили в организации.

Совместные рекомендации для Ростуризму помогли составить ведущие эксперты в области туризма и путешествий, ученые, представители региональных отделений РГО, партнеры-туроператоры, представители бизнеса и общественных объединений.

Председатель комиссии РГО по развитию туризма Владимир Котляков считает, что в наступивший летний сезон должны быть открыты все предприятия для туризма и отдыха на большей части территории России.

«Исключением могут быть строго ограниченные местности, где пока существуют «очаги» коронавируса, — добавил Котляков. — Но это должны быть оправданные исключения из правила. Конечно, об этой болезни нельзя забывать, но нельзя и лишать людей права на отдых».

В РГО предложили отменить обязательную двухнедельную обсервацию в туристических регионах и в качестве альтернативы предложили проводить тест на коронавирус накануне выезда или при въезде в субъект. Условия пандемии и закрытые границы изменят формат внутреннего туризма, считают в Русском географическом обществе: приоритетными направлениями должны стать экологический, научный, культурно-познавательный туризм.

«Это отвечает тренду на экопутешествия с использованием новых туристских форматов (глэмпинги, хаусботы, экомаршруты и экотропы, посещение заповедных территорий), — говорят в РГО. — Такие путешествия в экологически чистых регионах, которые сами по себе обладают высокими оздоровительными свойствами, не предполагают излишних социальных контактов, массового скопления людей».

РГО предлагает Ростуризму как можно скорее открыть туристический сезон внутри страны

Чтобы помочь людям планировать путешествия этим летом, в РГО предложили создать карту страны с градацией регионов по «зеленой» или «красной» степеням риска и возможности системы местного здравоохранения своевременно оказать медицинскую помощь приезжающим — такой раздел можно создать на сайте Ростуризма, а также на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Нужно быть объективными и понимать ряд сложностей в развитии внутреннего туризма. Одно из значимых обстоятельств — это недостаточная информированность наших граждан — потенциальных туристов, — говорит директор Департамента регионального развития РГО Сергей Корлыханов. —Мы должны как можно больше информировать людей о возможностях нашего внутреннего туризма, о тех уникальных местах, которые есть на территории страны. РГО считает очень важным проведение единой информационной кампании по продвижению приоритетных видов туризма в России. Туризм — это уникальная отрасль экономики, которая способствует развитию отдаленных регионов, создает целую цепочку бизнес-процессов, привлекает инвестиции. Поэтому правительство страны придает этому сейчас такое большое значение. Думаю, что в максимально возможном и быстром восстановлении отрасли заинтересованы абсолютно все».

Добавим, что Карелия уже сняла пропускной режим, введенный на въезде в республику из-за COVID-19, и разрешила туристам посещать Кижи и Валаам. 15 июня глава Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что на полуострове отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан России.

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