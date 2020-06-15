DeviceLock сообщил о попадании в Интернет данных 115. тыс. россиян

Москва, 15 июня. База с данными 115 тысяч россиян попала в Сеть, хакеры несколько раз пытались продать ее мошенникам, сообщил основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, речь идет о данных наших соотечественников, которые возвращались домой из-за границы во время пандемии. В этой базе содержались ФИО людей, их паспортные данные, адрес проживания, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из России, данные загранпаспорта, информация о банковских картах и счетах, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также страна их нахождения.

Первое объявление о продаже данных, по словам эксперта, было опубликовано в конце апреля. Тогда за нее попросили 240 тысяч долларов. Через несколько дней объявление исчезло. Потом в июне предложение о продаже базы данных, увеличенной почти в два раза, снова появилось в Сети. Цена тоже выросла. Теперь за эти данные злоумышленники попросили более 620 тысяч долларов.

Оганесян не исключил, что эти данные на самом деле фейк, и те, кто опубликовал эти объявления просто хотели заработать.