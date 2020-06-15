Сирия, 15 июня. Террористов ИГ1 подозревают в поджоге здания совета по делам религии в Дейр-эз-Зоре. Международная коалиция США приступила к строительству тюрьмы на территории «Аль-Хола». Восемь человек были убиты боевиками ИГ во время вылазки в провинции Дияла в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с террористами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в поджоге здания совета по делам религии на северо-западе Дейр-эз-Зора; обвиняется в убийстве двух полицейских и шести мирных жителей во время вылазки в иракской провинции Дияла.

ВС Турции: перебросили еще один военный конвой в Идлиб.

Международная коалиция: приступила к строительству тюрьмы на территории лагеря «Аль-Хол» в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Еще одна вылазка неизвестных, в организации которой подозреваются террористы «Исламского государства», произошла на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории провинции. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), боевики подожгли здание совета по делам религии в населенном пункте Хамар аль-Али на северо-западе Дейр-эз-Зора. О возможных жертвах среди местных жителей пока ничего неизвестно. Напомним, несколько часов назад также поступали данные о вылазке неизвестных в населенном пункте Аль-Хаваидж.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о прибытии в Идлиб нового военного конвоя ВС Турции. Колонна с техникой и материально-техническим обеспечением пересекла границу через пограничный переход «Кафр-Лусин» в северной части региона.

Тем временем Twitter-канал (IdlibPlus) заявляет о перестрелках на линии соприкосновения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков незаконных бандформирований. Противоборствующие стороны обмениваются ударами в районе населенного пункта Кансафра. Боевые действия на данном направлении возобновились после провокации со стороны террористов, которые регулярно нарушают действующий в Идлибской зоне деэскалации режим прекращения огня.

Провинция Ракка

В южной части региона произошло нападение на сирийских военнослужащих. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (SOHEB2019), группа неизвестных, вооруженных автоматами, открыла огонь по солдатам Сирийской Арабской Армии (САА), патрулировавшим территорию. Налет имел место поблизости от деревни Дибси-Афнан и обернулся гибелью двух военных правительственных сил. Предполагается, что нападавшие могли принадлежать к числу боевиков «Исламского государства», действующих в составе «спящих ячеек».

Провинция Хасака

Информагентство Al Nour сообщает о том, что силы международной коалиции во главе с США приступили к строительству тюрьмы на территории лагеря для беженцев «Аль-Хол». Предполагается, что в ней будут содержаться члены семей джихадистов «Исламского государства», разделяющие идеологию террористической группировки. Напомним, в последние несколько дней в пункте временного размещения прошли массовые аресты, в том числе женщин и детей из числа родственников боевиков ИГ.

Ирак

Информационный портал The Baghdad Post сообщает о том, что «спящие ячейки» «Исламского государства» активизировали подпольную деятельность в провинции Дияла. Террористы организовали нападение в восточной части региона, вблизи небольшого поселения в окрестностях города Ханакин. В результате были убиты восемь человек, двое из которых были полицейскими, остальные — местными жителями. После этого налетчики скрылись. В настоящий момент ведутся их поиски.

Напомним, о победе над ИГИЛ1 правительство страны в лице ее бывшего премьер-министра Хайдера аль-Абади, объявило еще в конце 2017 года. Однако подпольные группы террористов все еще представляют угрозу для мирного населения Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.