Заместитель главреда «Ведомостей» раскрыл детали конфликта в издании

Москва, 15 июня. Заместитель главного редактора «Ведомости» Дмитрий Симаков раскрыл подробности конфликта в издании.

На сайте «Ведомостей» указано, что коллектив предлагал назначить главным редактором Анфису Воронину, которая управляет партнерскими проектами «Ведомости &». По словам Симакова, за нее проголосовало «более двух третей коллектива».

Заместитель главреда отметил, что Иван Еремин, учредитель АО «Саппорт», нового владельца издания, обратился к коллективу с просьбой провести голосование по поводу кандидатуры на позицию главреда «вечером дня накануне».

«Вы представляете, что это такое, в условиях самоизоляции взять это и провести? Мы это успели. Ровно для того, чтобы нам потом сказали: «Выдвинули кандидата — и бог с ним. А мы вам назначим человека, за которого никто из вас не проголосовал», — сказал он в интервью РИА Новости.

Пять заместителей главного редактора «Ведомостей» покидают издание в качестве протеста против назначения главредом Андрея Шмарова. Назначить медиаменеджера на должность главного редактора рекомендовал совет директоров «Бизнес ньюс медиа».