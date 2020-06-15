Минтруд назвал реальное число безработных в России

Москва, 15 июня. Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 4,5 млн человек. Об этом заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков на совещании президента страны Владимира Путина по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

По его словам, количество зарегистрированных официально безработных россиян за два месяца увеличилось практически на 1 млн 50 тыс. человек, и теперь в стране 4,5 млн нетрудоустроенных граждан.

«За два прошедших месяца численность безработных увеличилась почти на 1 млн 50 тыс. человек. В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тыс. человек», — цитирует министра «ФедералПресс».

Вместе с тем Котяков отметил, что рост численности регистрируемых безработными в России замедлился. По его словам, в среднем за неделю в стране трудоустраиваются более 300 тысяч человек, уточняет «Вечерняя Москва».

Ранее в связи с эпидемией коронавируса кабмин расширил меры поддержки безработных россиян, напоминает «Парламентская газета». В правительстве продлили возможность получения пособия по безработице до 1 октября для тех, у кого период его выплаты завершился после 1 марта. В три раза — до 4,5 тыс. рублей — увеличили минимальный размер пособия, а также наделили правом на получение выплаты в размере 3 тыс. рублей безработных, имеющих несовершеннолетних детей и потерявших работу до 1 марта.