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Асад обеспечивает жителей Сирии медикаментами в сотрудничестве с бизнесом

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Асад обеспечивает жителей Сирии медикаментами в сотрудничестве с бизнесом

Дамаск, 15 июня. Сирийская фармацевтическая компания «Тамико» отправила крупную партию лекарственных препаратов в Тартус в рамках поддержки фармацевтического сектора одноименно провинции. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

Как отмечает генеральный директор компании «Тамико» Фида Али, предприятие активно сотрудничает с правительством Сирии во главе с Башаром Асадом, реализуя программу по отправке лекарственных препаратов в разные регионы страны.

Ранее продукция весом 11 и 10 тонн была отправлена в провинции Алеппо и Дейр-эз-Зор, соответственно.

В провинцию Тартус же поступит партия медикаментов весом 8 тонн. Она включает в себя противовоспалительные, жаропонижающие, а также лекарства для больных сахарным диабетом.

Продукция будет доставлена в отделение профсоюза фармацевтов при министерстве здравоохранения Сирии, а затем лекарства будут распределены по аптекам в провинции.

Асад обеспечивает жителей Сирии медикаментами в сотрудничестве с бизнесом

Согласно имеющейся информации, в рамках кооперации частного бизнеса и правительства Сирии, компания «Тамико» намерена в ближайшее время также отправить лекарства в провинции Хомс, Латакия и Хама.

Напомним, ранее правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом разработало меры по стабилизации курса национальной валюты и экономики. Среди различных шагов рассматривается более тесное сотрудничество между государственными и частными предприятиями. Кроме того, среди мер поддержки экономики планируется расширение каналов экспорта, увеличение доли государства и льготное кредитование.

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