Асад обеспечивает жителей Сирии медикаментами в сотрудничестве с бизнесом

Дамаск, 15 июня. Сирийская фармацевтическая компания «Тамико» отправила крупную партию лекарственных препаратов в Тартус в рамках поддержки фармацевтического сектора одноименно провинции. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

Как отмечает генеральный директор компании «Тамико» Фида Али, предприятие активно сотрудничает с правительством Сирии во главе с Башаром Асадом, реализуя программу по отправке лекарственных препаратов в разные регионы страны.

Medication shipment from Tamiko to Tartous Province https://t.co/uLjr3ZFwfz pic.twitter.com/FlDb3W6Swb — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) June 15, 2020

Ранее продукция весом 11 и 10 тонн была отправлена в провинции Алеппо и Дейр-эз-Зор, соответственно.

#Syria: a medication shipment produced by the Arab Medical Company #Tamiko was launched from #Damascus this morning, heading for Deir Ezzor province to support the pharmaceutical sector in the provincehttps://t.co/3eO2ToOASB — Syrian Constitution (@syrianconst) June 11, 2020

В провинцию Тартус же поступит партия медикаментов весом 8 тонн. Она включает в себя противовоспалительные, жаропонижающие, а также лекарства для больных сахарным диабетом.

Продукция будет доставлена в отделение профсоюза фармацевтов при министерстве здравоохранения Сирии, а затем лекарства будут распределены по аптекам в провинции.

Согласно имеющейся информации, в рамках кооперации частного бизнеса и правительства Сирии, компания «Тамико» намерена в ближайшее время также отправить лекарства в провинции Хомс, Латакия и Хама.

Напомним, ранее правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом разработало меры по стабилизации курса национальной валюты и экономики. Среди различных шагов рассматривается более тесное сотрудничество между государственными и частными предприятиями. Кроме того, среди мер поддержки экономики планируется расширение каналов экспорта, увеличение доли государства и льготное кредитование.