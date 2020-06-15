Режим самоизоляции продлили в Волгоградской области

Волгоград, 15 июня. Власти Волгоградской области продлили режим самоизоляции до 23 июня, сообщили в администрации региона.

В Волгоградской области не работают торговые точки, места общественного питания, отменены массовые мероприятия. С 14 мая жителям региона разрешили прогулки на свежем воздухе.

С 20 мая власти обязали жителей области носить средства защиты, но 8 июня эту меру отменили. Ослабление карантинных мер начнется в конце июня.

Аналогичное решение приняли власти Свердловской области, самоизоляция была продлена до 22 июня.