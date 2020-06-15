Названа причина смерти «доктора Франкенштейна» из Краснодара

Краснодар, 15 июня. Лжехирург из Краснодара, изуродовавшая своих клиентов, Алена Верди скончалась в понедельник. Причиной смерти могла стать передозировка лекарствами.

По данным телеканала, женщина впала в гипогликемическую кому после чрезмерной дозы инсулина. Верди обнаружили без сознания 30 мая. Ее доставили в больницу и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее обширный инсульт и поражение мозга. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В понедельник женщина скончалась, не приходя в сознание, сообщает «Вечерняя Москва».

«Верди умерла 15 июня в 5.50, не приходя в сознание. Ее тело направлено на судмедэкспертизу», — пишет РЕН ТВ.

В апреле прошлого года против Верди возбудили уголовное дело. Женщина проводила пластические операции на дому, не имея специального образования. Несколько ее клиентов стали инвалидами, а одна пациентка скончалась. Как выяснило следствие, все дипломы «врача» были поддельными, пишет «АиФ». В Сети Верди прозвали «доктор Франкенштейн».