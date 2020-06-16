В Ливии призвали ООН к объективному расследованию преступлений ПНС

Тобрук, 15 июня. Комитет внутренних дел Палаты представителей выступил с заявлением о расследованиях преступлений в Тархуне, осуществляемых Президентским советом так называемого Правительства национального согласия (ПНС).

После захвата силами ПНС города Тархуна 6-7 июня практически сразу недалеко от города были обнаружены массовые захоронения, предположительно, жителей Тархуны. Также более ста бездыханных тел были найдены в больничном комплексе. Обе трагедии были объединены в одну, а в преступлениях поспешили обвинить солдат ЛНА.

Разобраться в ситуации постаралась наша редакция и выпустила объемный материал по «горячим следам». Обе перечисленные трагедии объединяет лишь место действия. Люди, погибшие в больнице — результат воздушных ударов турецких БПЛА. На это указывает характер ранений. Пострадавшие находились в здании клиники для оказания им скорой помощи, но штурм города не позволил этого сделать. Их жизни на счету тех, кто бомбит жилые кварталы.

Братские могилы относятся к событиям пятилетней давности и не имеют отношения к Ливийской национальной армии, которая в то время не контролировала Тархуну. Более того, племена Тархуны состояли в союзе с силами Хафтара. Каких-либо причин учинять расправу над ее жителями у ЛНА нет. В отличие от триполитанских боевиков, которые в 2015 году устроили чистку в южном пригороде Триполи.

Свидетельств тому, что ПНС уничтожает мирных жителей, много. После захвата Тархуны террористы начали грабить и поджигать дома, создавать панику. Более 20 тысяч беженцев из Тархуны направились на восток, к территориям, которые контролируют подразделения ЛНА. Многие из беженцев выступили свидетелями нарушений прав человека. О преступлениях ПНС не раз заявлял официальный представитель ЛНА — Ахмад аль-Мисмари.

Обеспокоенность тархунскими событиями высказывали немецкие и российские официальные лица. Депутат Милонов заявил, что ООН обязана отреагировать на преступления ПНС.

Наконец, Комитет внутренних дел Палаты представителей (Тобрук) выступил 14 июня с заявлением в связи с формированием Президентским советом (Триполи) комитета по расследованию нарушений и преступлений. Палата представителей предупреждает об отсутствии достоверности результатов расследования, так как этот комитет представляет одну из заинтересованных сторон и не может придерживаться нейтралитета.

В то же время Палата представителей осудила преступления (массовые захоронения в Тархуне) и призывает ООН, все международные, местные, региональные организации, международные суды помочь остановить предвзятое расследование и направить группу экспертов для проведения прозрачного расследования.