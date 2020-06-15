Американским властям не следует при защите интересов своего гражданина, попавшегося на шпионаже против России, все превращать в «голую политику». Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на недовольство и возмущение госсекретаря США Майка Помпео приговором американцу Полу Уилану, осужденному в РФ за шпионаж.

«Я взбешен решением осудить Пола Уилана на основании тайного судебного разбирательства с использованием секретных доказательств и без возможности выступлений свидетелей защиты», — написал Помпео в Twitter.

Госсекретарь США призвал немедленно освободить осужденного на 16 лет американца Пола Уилана.

Как заметил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, такие заявления Майка Помпео — признак деквалификации кадров в Белом доме и непонимания, как нужно действовать в сложившейся ситуации.

«Есть общепринятые методики в работе служб, которые имеют отношение к разведывательной деятельности. Если человек попался, то защищать его интересы нужно иными способами. К примеру, можно искать возможности обмена, выстраивая коммуникацию соответствующим образом. А эта реакция Помпео лишь подчеркивает, что там, где уместно и нет, многие обремененные государственной властью лица США превращают все в голую политику. Таким образом, Белый дом пытается перевести все в сферу политических обвинений и сформировать их на пустом месте. Здесь нет ничего, кроме олицетворения и отображения тренда на раскручивание спирали антироссийского курса», — рассказал Новиков в интервью ФАН.

Совершено очевидно, что американские власти используют политику двойных стандартов к задержаниям своих граждан в других странах и таким же мерам воздействия к иностранцам на своей территории, говорит собеседник ФАН.

«Чем дальше, тем более выпукло эта черта проявляется в политике США. Мы видим, как осуществляются задержания и удерживания российских граждан, по которым нет внятных доказательств. В то же время, когда доказательства налицо, то есть люди занимались шпионской деятельностью в отношение РФ, то почему-то это не берется во внимание со стороны США», — выразил недоумение парламентарий.

Однако ничего нового, по мнению Новикова, в российско-американских отношениях в результате этого инцидента не произошло.

«К сожалению, власти США давно перестали удивлять нас примерами конструктивного подхода и готовностью решать что-то, а не накапливать общие проблемы. Их действия находятся в полном соответствии с этим негативным трендом. Также можно констатировать, что американские политики сегодня могут сподвигнуть политические элиты к проведению еще более агрессивной и авантюристической внешней политике. Мировая история знает много примеров, когда внутренние проблемы пытались решать за счет внешних — маленьких победоносных войн. Практика показывает, что, как правило, это ни к чему хорошему не приводит», — добавил депутат.

Ранее Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Сторона обвинения просила для подсудимого 18 лет наказания. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела содержат сведения, составляющие государственную тайну.

Напомним, Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. В ходе обыска у него нашли флешку, на которой была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Защита Уилана утверждала, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений. Предположительно на цифровом носителе нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ.