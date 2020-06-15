«Звездный» хирург Блохин рассказал, как выбрать специалиста по пластике

После смерти лжехирурга Алены Верди, которую обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью клиенток, снова был поднят вопрос об оказании качественных услуг пластической хирургии в России. Как правильно выбрать специалиста и не дать себя покалечить? На что нужно обратить внимание тем, кто решился изменить свою внешность и лечь под нож? Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил об этом с одним из самых популярных хирургов России Сергеем Блохиным.

Тема пластической хирургии оказалась в центре внимания общественности после того, как стало известно о смерти Алены Верди. Ее обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью семи своим клиенткам. Как сообщали СМИ, обвиняемая не получала медицинского образования в России и проводила операции в подпольных условиях.

Так как не стать жертвой недобросовестного пластического хирурга? Мы обратились за советом к известному российскому специалисту Сергею Блохину. Он первым в СССР провел операцию по увеличению молочной железы и подтяжке груди. Среди клиентов доктора Блохина — яркие звезды отечественного шоубизнеса, в том числе Алена Водонаева и Наталья Штурм.

«Однозначный совет, как при выборе машины: берите лучше Rolls-Royce. Если невозможно купить Rolls-Royce, покупайте Mercedes, и далее — по порядку... Здесь все сложнее, потому что хирург каждый раз очень индивидуально общается с организмом посредством хирургии, а это довольно сложная ситуация. Ни один хирург не знает, как ответит организм на его действия», — сказал Сергей Блохин в комментарии ФАН.

Специалист добавил: в мире написаны миллионы научных работ по хирургии, в том числе и пластической. И в каждой из них есть раздел, посвященный возможным осложнениям при операциях.

«Конечно, у хирурга, который работает довольно продолжительное время и сделал большое количество операций, процент осложнений меньше. Но они могут быть у любого хирурга», — сказал Сергей Блохин.

Доктор подчеркнул, что пластический хирург должен обладать соответствующей квалификацией и иметь определенное образование. Он назвал документы, на которые стоит обратить внимание при выборе специалиста.

«Хирург должен иметь определенное образование. На сегодняшний день это: диплом об окончании медицинского института, диплом об окончании ординатуры по пластической хирургии. Когда я стал пластическим хирургом, нужна была только специализация по пластической хирургии, но несколько лет назад появилось правило: необходимо окончить ординатуру по пластической хирургии. Открыли соответствующие кафедры», — сказал «звездный» пластический хирург.

Сергей Блохин также назвал критерии, которые нужно учитывать при выборе пластического хирурга.