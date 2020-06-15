Донбасс сегодня: ВСУ готовят масштабную провокацию, «Молот» убивает украинских солдат

Донбасс, 15 июня. Киевские силовики ведут обстрел ЛНР с применением управляемых ракет. Украинские СМИ участвуют в постановочных мероприятиях армии с целью дискредитации ДНР. От разрыва «Молота» снова погибли украинские солдаты. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Вооруженные силы Украины за сутки нарушили режим прекращения огня шесть раз. В ЛНР обстрелам из минометов, гранатометов и противотанковых ракетных комплексов подверглись Лозовое и Калиновка. В ДНР киевские силовики четыре раза стреляли по Донецку, Минеральному и Александровке. Огонь открывался из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские журналисты участвуют в провокации ВСУ

По информации источника Народной милиции ДНР, на Горловском и Мариупольском направлениях работают украинские журналисты под руководством пресс-службы штаба Операции объединенных сил, сотрудников 83-го Центра информационно-психологических операций и спецопераций ВСУ. Задействованы корреспонденты телеканалов «1+1», «UA Донбасс» и «5 канала».

В рамках провокации сотрудники СМИ готовят видеосюжеты, в которых защитников ДНР обвинят в обстрелах украинской территории. Пропагандисты выбрали для съемок пустующее здание, в котором украинские военные заложили взрывчатку. Территория, прилегающая к дому, будет целенаправленно обстреляна одним из подразделений ВСУ. Момент обстрела и последующего пожара планируется отснять и выдать за агрессию «донецких террористов». Журналисты заплатили местной жительнице, которая на камеры расскажет о том, что «сепаратисты» обстреляли ее дом.

«Молот» снова убивает украинских солдат

В СМИ неоднократно проходила информация о разрывах ствола украинского миномета «Молот». Об очередном подобном факте сообщили в оборонном ведомстве ЛНР. Силовики 24-й механизированной бригады ВСУ, производящие обстрел Калиновки в ЛНР из поселка Луганское, выпустили из «Молота» 12 мин. При попытке выстрелить еще раз ствол орудия взорвался. Два солдата ВСУ погибли, еще два — тяжело ранены, они попали в больницу с диагнозом «минно-взрывные травмы». Трупы погибших солдат с позиций бригады срочно увезли в неизвестном направлении. О смертях рядовых в отчете командованию ООС не упоминается. Предполагается, что погибших запишут в дезертиры, а военная прокуратура объявит их в розыск.

Солдаты ВСУ после драки попали в больницу с ножевыми ранениями

Как сообщили в оборонном ведомстве ДНР, в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ наблюдаются очередные небоевые потери, произошедшие на фоне употребления спиртного. Несколько силовиков 108-го батальона бригады, находясь на боевом дежурстве, выпили изрядное количество алкоголя, после чего между ними завязался спор.

Словесная перепалка переросла в конфликт, который продолжился дракой с применением холодного оружия. Двое рядовых находятся на лечении в больнице с ножевыми ранениями и черепно-мозговой травмой. Командир бригады происшествие от штаба ООС утаил. Расследованием инцидента занимается военная полиция.