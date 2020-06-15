Политолог назвал мужественным поступком отказ Японии от американских ПРО

Отказ Японии от наземных комплексов Aegis Ashore — это серьезный удар по американской репутации на оружейном рынке. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Отказ от американских ПВО

Япония собирается отказаться от размещения на своей территории двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания, а также ряда технических проблем. Об этом заявил глава Министерства обороны Японии Таро Коно.

Он отметил, что не представляется возможным обеспечить безопасность падения стартового двигателя ракеты-перехватчика после ее запуска. Однако добавил, что системы ПРО Aegis останутся на эсминцах Морских сил самообороны Японии.

Мужественный поступок

Как отметил Дмитрий Родинов, страны, выбирая поставщика вооружения, руководствуются не столько принципом его качества, сколько политическими мотивами. Покупка вооружений у того или иного продавца — это подтверждение лояльности. Большинство государств десятилетиями покупают оружие и технику у одних и тех же поставщиков, меняя их, как правило, лишь в случае смены режимов и внешнеполитического вектора.

«Если покупатель отказывается от товара не по политическим мотивам — это значит, что у данного товара и впрямь весьма низкое качество, которое никак нельзя прикрыть необходимостью сохранять вассальную верность. Просто далеко не все страны могут позволить себе такую «роскошь». Для большинства из них эти покупки фактически навязываемы, особенно если страна входит в военный блок типа НАТО. Там еще и существуют определенные стандарты, которые не соблюдаются странами вне блока», — пояснил Дмитрий Родионов.

Удар по репутации США

По его словам, Япония ни в какой блок не входит, но она по факту оккупирована США. Поэтому решение отказаться от американских систем ПРО — это весьма мужественный поступок. И продиктован он, судя по всему, именно претензиями к качеству американского оружия, а не вопросами политики, как это было с Турцией, купившей российские С-400.

«И это серьезный удар по американской репутации на оружейном рынке. С другой стороны, шаг Токио можно рассматривать как реверанс в сторону Москвы, которая зачастую обосновывает присутствием в Японии невозможность даже вести переговоры о передаче Курил американским военным. Что ж, шаг в сторону отказа от пичканья японской территории американским оружием можно только приветствовать, но о передаче Курил не может быть и речи. Тем более, что это скоро окажется закреплено в Конституции», — добавил Дмитрий Родионов.

Зато, заметил эксперт, Россия может предложить свои вооружения, которые ничем не уступают, а в чем-то и превосходят американские. Это был бы весьма позитивный шаг в направлении выстраивания партнерских отношений между странами и демилитаризации региона.

Токио в 2017 году решило разместить на территории Японии два американских комплекса Aegis Ashore. Их хотели развернуть в префектурах Акита на северо-западе и в Ямагути на юго-западе страны. В таком случае радиус их действия мог бы покрыть всю Японию.

Стоимость каждой установки оценивали в 100 миллиардов иен (около 890 миллионов долларов), а введение в строй планировали провести до 2023 года.