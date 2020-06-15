В Киеве нашли способ «противостоять» России

Киев, 15 июня. Правительство Украины заявило о необходимости переоснастить вооруженные силы страны, чтобы «противостоять» российской «агрессии». Об этом говорится в программе работы кабмина, направленной на утверждение Верховной рады.

Из документа следует, что Москва якобы нарушает нормы международного права в Донбассе и «оккупировала Крым». В Киеве убеждены, что это сдерживает развитие украинской экономики.

«Для освобождения и последующей реинтеграции <…> территорий нужны системные инвестиции в укрепление обороноспособности Украины, повышение боевого потенциала ВСУ и других военных формирований», — сообщается в проекте постановления.

Авторы отмечают, что Киеву нужно искать возможности для восстановления диалога с Москвой по Донбассу и Крыму. Также на Украине рассчитывают модернизировать армию под стандарты НАТО.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей Североатлантического альянса, и это отражает заинтересованность Киева во вступлении в него, напоминает «Царьград».

Предполагается, что члены блока будут помогать Украине в реформах армии, безопасности, усилении гражданского контроля и демократического надзора и даже в борьбе с коррупцией.

В Госдуме подчеркивали, что новый статус Украины не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и напрямую не связан с размещением в ней вооруженных контингентов.

Киев считает РФ агрессором и до сих пор продолжает рассматривать фантомную возможность возвращения Крыма в состав Украины и контроля над республиками Донбасса — ДНР и ЛНР. Однако субъекты в 2014 году приняли самостоятельное решение отделиться от страны и неоднократно подчеркивали, что не планируют его менять.

Крым официально стал российским регионом по итогам референдума. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

ДНР и ЛНР объявили о независимости от Киева шесть лет назад после государственного переворота в столице, субъекты отказались подчиняться новым украинским властям. В ответ Киев развернул против них военную операцию, положив начало затяжному конфликту на юго-востоке страны.