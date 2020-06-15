Глава Минтруда РФ заявил, что родители 19,8 млн детей получили новые выплаты

Москва, 15 июня. Выплаты на детей от трех до 16 лет получили родители почти 20 миллионов детей, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр напомнил, что на детей от трех до 16 лет введена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей.

«Помощь уже получили родители 19 миллионов 800 тысяч детей», — сказал Котяков на совещании президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Он также сообщил, что семьи с детьми в возрасте до трех лет получили право на ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей в апреле, мае и июне. Как пишет «Вечерняя Москва», средства уже перечислены родителям 4,2 млн детей, сказал глава Минтруда.

Ранее Пенсионный фонд России назвал основные ошибки россиян при оформлении документов на получение выплат на ребенка. Речь идет, в частности, об ошибках в реквизитах банка (БИК), отсутствии российского гражданства у заявителя либо у ребенка, неправильных реквизитах актовой записи о рождении детей или их полное отсутствие. В фонде также разъяснили, что нужно делать, если при подаче документов была допущена ошибка.