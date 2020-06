Боевики ПНС Ливии на камеру изнасиловали мирного жителя

Триполи, 15 июня. Подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) боевики подвергли пыткам мирного жителя, после чего изнасиловали его и сняли процесс на камеру.

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как триполитанские террористы подвергают пыткам человека. Боевики изнасиловали молодого мужчину автоматом АКМ. Предположительно, жертвой мог стать один из похищенных египетских рабочих.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бандформирования ПНС похитили египетских рабочих. Инцидент произошел сразу после заключения Каирских соглашений, что является провокацией коалиции поддерживающей премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа Анкары и Триполи против мирных инициатив египетского правительства.

В ночь с 14 на 15 июня 2020 года несколько Twitter-аккаунтов заявили, что плененные граждане Египта находятся на базе одной из группировок Мисураты. Напомним, что большинство мисуратских боевиков подконтрольны «министру внутренних дел» Фатхи Башаге, который систематически принимает участие в пытках. Например, недавно выяснилось, что он выдавил глаз узнику «Митиги» ложкой.

A number of Egyptian workers in Tarhouna were kidnapped by a UN-backed GNA armed group.

The Egyptian nationals were told to curse Al-Sisi and the LNA.



Forced to stand on one leg they were then ordered to chant support for Misrata. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Xr8U4FQ77a