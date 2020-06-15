Боевики ПНС Ливии на камеру изнасиловали мирного жителя

Триполи, 15 июня. Подконтрольные нелегитимному Правительству национального согласия (ПНС) боевики подвергли пыткам мирного жителя, после чего изнасиловали его и сняли процесс на камеру.

Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как триполитанские террористы подвергают пыткам человека. Боевики изнасиловали молодого мужчину автоматом АКМ. Предположительно, жертвой мог стать один из похищенных египетских рабочих.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бандформирования ПНС похитили египетских рабочих. Инцидент произошел сразу после заключения Каирских соглашений, что является провокацией коалиции поддерживающей премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа Анкары и Триполи против мирных инициатив египетского правительства.

В ночь с 14 на 15 июня 2020 года несколько Twitter-аккаунтов заявили, что плененные граждане Египта находятся на базе одной из группировок Мисураты. Напомним, что большинство мисуратских боевиков подконтрольны «министру внутренних дел» Фатхи Башаге, который систематически принимает участие в пытках. Например, недавно выяснилось, что он выдавил глаз узнику «Митиги» ложкой.

A number of Egyptian workers in Tarhouna were kidnapped by a UN-backed GNA armed group.

The Egyptian nationals were told to curse Al-Sisi and the LNA.



Forced to stand on one leg they were then ordered to chant support for Misrata. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/Xr8U4FQ77a — Libya Review (@LibyaReview) June 14, 2020

Вскоре в арабском сегменте Интернета обнародовали видеоролик, на котором показана группа людей. По данным симпатизирующих фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) блогеров, это и есть похищенные египтяне. Боевики заставляют их стоять под палящим солнцем босиком, на одной ноге с поднятыми вверх руками и выкрикивать унизительные для себя вещи. На фоне видна постройка, на ней арабском языке написано название мисуратского бандформирования «аль-Хаззм», подконтрольного Башаге.

О том, что похищенных в Тархуне египтян перевезли в Мисурату также говорится в статье местного издания Libya Review. По данным ливийских журналистов, боевики ПНС принудили пленников проклинать собственного президента Абдул-Фаттаха Халила Ас-Сиси, а также оскорблять силы фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Это подтверждает, что нападение на египетских рабочих является провокацией ПНС против Каира, о чем ранее заявил военный эксперт Борис Рожин.

Один из пленных одет в ярко синюю футболку, аналогичный предмет одежды был на изнасилованном боевиками человеке. Об этом свидетельствуют кадры двух видеозаписей: на котором запечатлен акт насилия и, на котором боевики демонстрируют пытки над похищенными рабочими.

Вчера, 14 июня 2020 года, официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари призвал ООН и международное сообщество отреагировать как на похищение египтян, так и на преступления боевиков ПНС в Тархуне. Детали трагедии с массовым захоронением можно узнать из расследования ФАН «Фатхи Башага стоит за геноцидом жителей Тархуны». Выступление спикера ЛНА прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Политик заявил, что Организация Объединенных Наций полностью дискредитирует себя, в случае игнорирования инцидента.