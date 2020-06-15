Ионов: В случае обмена Уилана Россия не должна выбирать между Бутом и Ярошенко

После объявления приговора обвиненному в шпионаже американцу Полу Уилану посол США Джон Салливан заявил, что он «разочарован и разъярен», госсекретарь США Помпео — что он «возмущен и требует немедленного освобождения Уилана», а сторона защиты упомянула о возможности обмена гражданина США на заключенных в американских тюрьмах Константина Ярошенко и Виктора Бута. Вице-президент Международного комитета по защите прав человека Александр Ионов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сказал, что в случае обмена Россия не должна выбирать между Бутом и Ярошенко, а обязана настоять на выдаче обоих россиян.

«Вопрос, связанный с экстрадицией или обменом, решается не стороной защиты, а на высоком государственном уровне, — напомнил правозащитник, комментируя ФАН приговор Полу Уилану. — Нам важно пойти на диалог с американской стороной, но заявления адвоката — это не заявления Госдепа или американского Минюста. Наша страна неоднократно предлагала свои варианты обмена осужденных граждан обоих государств, но американцы на это ни в какую не шли. Уверен, что мы еще потреплем с ними нервы, услышим еще множество заявлений».

По словам Александра Ионова, во время одной из его бесед с Полом Уиланом в СИЗО «Лефортово» американец «не сильно отрицал свою вину» и сразу настроился на обмен, помощь и поддержку со стороны США или Великобритании (как известно, Уилан является гражданином сразу нескольких стран: Канады, Ирландии, Великобритании, США). При этом после оглашения приговора 15 июня брат Уилана заявил, что семья не будет просить правительство США об обмене.

Вице-президент Международного комитета по защите прав человека рассказал, как может выстроиться диалог между США и Россией в том случае, если страны все же заговорят об обмене.

«Инициатива должна исходить от американской стороны, — говорит Александр Ионов. — В России не так часто арестовывают граждан США по таким тяжелым статьям. Думаю, что наши контрразведчики, следователи собрали достаточно весомую информацию для обоснования приговора, и это понимают в Госдепе. Единственная возможность для Уилана оказаться дома — вернуться по обмену. По таким тяжелым статьям УДО не предусмотрено — на его родине об этом тоже знают. Если все это время он сидел в относительно комфортных условиях в СИЗО с человеком, который знает английский, то примерно через 1-1,5 месяца его этапируют в колонию строгого режима, и там он будет нести все тяготы лишения — это совсем другие условия содержания, спецконтингент, специальный учет. Кроме того, тюрьмы расположены в суровых местах: Магадане, Мордовии, на Полярном круге. Так что если американцы хотят его вернуть, им лучше быстро принять решение об обмене».

В заявлении адвоката Уилана прозвучала мысль о возможности обменять Пола Уилана на Виктора Бута или Константина Ярошенко. Напомним, первый был осужден в 2011 году на 25 лет, второй — в 2011 году на 20 лет. Как Россия сможет выбрать, на кого поменять Уилана?

«Я бы попросил выдать обоих, потому что и Бут, и Ярошенко уже достаточно намаялись в американских застенках в нечеловеческих условиях, где им было отказано в оппонировании и нормальном рассмотрении дел. Последнее интервью судьи Виктора Бута доказало, что приговор против него был ангажирован. Я думаю, мы не должны соглашаться на кого-то одного: Россия должна поставить жесткое условие обмена одного американского шпиона на обоих россиян. И на этом нам надо прекратить распри между нашими странами».

Александр Ионов напомнил о том, что в российских тюрьмах сидят около 100 человек с паспортами США, заключенные по разным обвинениям: от уголовных дел за оборот наркотиков до экономических преступлений.

В Аппарате Уполномоченного по правам человека ФАН уточнили, что не получали обращения ни от Пола Уилана, ни от его представителей. Ранее Татьяна Москалькова неоднократно обращалась по делу Константина Ярошенко и в международные организации, и к президенту США, но речь шла не об обмене, а о помощи нашему гражданину в одностороннем порядке.

Напомним, бывшего морпеха армии США Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У иностранца нашли материалы, составляющие гостайну, ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу США. В понедельник, 15 июня, Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.