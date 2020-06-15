Шаповалов объяснил борьбу КПРФ с поправками в конституцию желанием расширить электорат

Москва, 15 июня. КПРФ непоследовательно и нелогично поступает по отношению к поправкам в Конституцию РФ, что говорит о ее желании расширить электорат любыми способами. Такое мнение выразил политолог Владимир Шаповалов.

Коммунисты поначалу воздерживались от голосования, но не выступали против него. А затем стали настаивать на том, что поправки якобы способствуют усилению «олигархического правления».

И все это при том, что некоторые предложения членов КПРФ вошли в итоговую версию поправок. Например, о МРОТ не ниже прожиточного минимума, заметил Шаповалов.

«Коммунисты фактически предлагают голосовать против тех поправок, которые они сами и предложили», — цитирует его «Политика Сегодня».

Политолог заметил, что изменения в основной закон страны задают формат социального государства, чего так настойчиво добивается КПРФ. Они декларируют фундаментальные обязательства государства перед гражданами. В конституции Россия впервые будет названа правопреемницей СССР, будет закреплен пункт о сохранении правды о Великой Отечественной войне.

«Позиция коммунистов выглядит не просто непоследовательной, но и парадоксальной с точки зрения их идеологии, их целей и программных установок», — отметил Шаповалов.

Эксперт объяснил такое поведение коммунистов стремлением увеличить число сторонников перед грядущими выборами. По его мнению, такая борьба опасна, поскольку КПРФ идет против собственных идеалов. Тактические союзы с «несистемной оппозицией» могут отвернуть от партии идеологически лояльных последователей, констатировал Шаповалов.

ВЦИОМ ранее провел социологический опрос, результат которого показал, что в рядах коммунистической партии нет единого мнения по предстоящему голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. За принятие поправок выступили 40% электората КПРФ, несмотря на то, что глава партии Геннадий Зюганов призвал выступить против изменения основного закона страны. Политолог Юрий Самонкин назвал причиной такого разногласия раскол в партийном руководстве.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года.