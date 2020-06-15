Медики назвали самый полезный продукт с грядки

Москва, 15 июня. Самым полезным продуктом в рационе питания человека является чеснок. Растущий на каждой грядке овощ не только борется с бактериальными и вирусными инфекциями, но и помогает справиться с недугами.

Зарубежные медики выяснили, что при регулярном употреблении чеснок снижает уровень холестерина и предотвращает накопление жирного вещества в стенках артерий. Также экстракт чеснока помогает нормализовать кровяное давление.

«Помимо влияния на уровень холестерина и кровяное давление, чеснок также помогает предотвратить образование тромбов», — сообщает Food.news со ссылкой на исследование.

Кроме того, употребление чеснока помогает снизить риск развития остеопороза и артрита. Чеснок обладает сильными антиоксидантными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами и борется с патогенными микроорганизмами, которые провоцируют высыпания на коже и кожные инфекции.

Ранее ученые объяснили, как некоторым людям удается много есть и не толстеть. Исследователи выяснили, что все дело в генетических особенностях. Ученые пришли к выводу, что причиной тому служит мутация гена ALK.