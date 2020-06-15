Как развивается внутриполитическая обстановка в Грузии в преддверии парламентских выборов

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» рассказывает о складывающейся внутриполитической обстановке в Грузии в преддверии парламентских выборов, а также о том, как внешние силы оказывают влияние на политические процессы в грузинском правительстве.

Для начала стоит напомнить, что Грузия — унитарная республика парламентского типа, соответственно, главой страны является премьер-министр.

При этом президент как глава исполнительной власти в соответствии с конституцией является верховным главнокомандующим сил обороны Грузии, высшим представителем страны во внешних отношениях, обеспечивает единство и целостность страны. В 2018 году на пост президента была избрана Саломе Зурабишвили.

Законодательная власть страны представлена однопалатным парламентом, состоящим из 150 депутатов (77 депутатов избираются по спискам, 73 – от одномандатных округов. Избираются сроком на четыре года на основе всеобщего голосования).

В результате последних выборов в парламент, прошедших в 2016 году, политические силы, поддерживающие бывшего президента Михаила Саакашвили (партия «Единое национальное движение»), потерпели очередное поражение, а большинство мест в парламенте получила политическая партия Бидзины Иванишвили «Грузинская мечта — демократическая Грузия» (115 мест из 150).

Выборы по «новым правилам»

Сложившаяся ситуация не очень устраивает оппозицию, в связи с чем в начале очередного электорального цикла развернулась жесткая борьба за то, чтобы изменить правила игры.

После нашумевшей на весь мир так называемой «ночи Гаврилова», с 20 июня 2019 года, оппозиция приступила к проведению информационной кампании по принуждению руководства страны принять поправки для перехода на пропорциональную систему выборов и снизить поддержку населением правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

После долгих разногласий и акций протеста 8 марта 2020 года в Тбилиси, в резиденции посла США в Грузии, при участии дипломатических представителей США состоялась встреча руководства правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» и объединенной оппозиции, по итогам которой подписан меморандум по формату избирательной модели.

Документ предусматривает увеличение количества депутатских мандатов с 77 до 120 и сокращение числа мажоритарных мандатов с 73 до 30 (оппозиция предлагала 20), а также равномерное распределение мажоритарных избирательных округов в соответствии с решением Конституционного суда.

С учетом принятия изменений победившая партия не может сформировать правительство, если наберет на выборах меньше 40% голосов избирателей. Барьер прохождения в парламент для политического объединения составит 1% голосов.

В отличие от существующей системы, распределение мест в парламенте между партиями будет рассчитано по новой формуле, которая предлагает ориентироваться на результаты пропорциональных выборов.

Так, партия или блок, в случае победы во всех мажоритарных округах, по итогам выборов сможет получить лишь на одну четвертую больше мандатов, чем им полагается по итогам пропорциональных выборов. Если после подсчета результатов мандатов у партии или блока окажется больше установленного лимита, то их распределят между другими партиями и блоками, преодолевшими избирательный барьер.

В оппозиции уверены, что правящая «Грузинская мечта — демократическая Грузия» этот порог преодолеть не сумеет, и исходят из результатов исследований зарубежных, в основном американских, неправительственных организаций, фиксирующих понижение доверия населения к нынешней власти, а одновременно — «солидные результаты поддержки» для оппонентов «Грузинской мечты».

С 21 марта по 21 апреля из-за введенного в стране чрезвычайного положения, вызванного пандемией коронавируса, активная фаза политической борьбы была приостановлена.

При этом стоит отметить, что в условиях борьбы с пандемией действия правительства Грузии особых нареканий у основной массы населения и многих бывших оппонентов «Грузинской мечты» не вызвали, а принимаемые правительством меры имели только одобрительное отношение.

Вместе с этим оппозиционные силы продолжают придерживаться вектора по смене действующей власти. Очередным «выпадом» стало обвинение руководства страны в нарушении конституции и создании предпосылок к установлению диктатуры правящей партии.

Поводом стало принятие парламентом 22 мая поправок в закон «Об общественном здравоохранении», наделяющих правительство правом устанавливать ограничения в стране в случае пандемии или эпидемии без введения чрезвычайного положения.

Помимо существующих процессов особое влияние на предвыборную обстановку оказывает Вашингтон через подконтрольные неправительственные организации (НПО), которых на территории Грузии насчитывается свыше 50.

Данные объединения осуществляют реализацию проектов, заявленными целями которых являются защита прав человека, борьба за равноправие и оказание гуманитарной помощи. Истинные намерения — регулирование процесса принятия государственных решений, ведение агитационной работы в интересах распространения идей и ценностей, демонстрирующих преимущество западного пути развития. Одной из наиболее влиятельных организаций является «Агентство США по международному развитию», которая осуществляет координацию деятельности проамериканских НПО.

Появление «новых игроков»

Вместе с этим в условиях сложившейся обстановки в стране активную позицию начали проявлять другие политические объединения, занимающие либо нейтральную позицию для продвижения своих интересов, либо поддерживающих оппозицию с общей целью — смещение правящего режима.

Наиболее ярким примером стало объединение 29 ноября 2019 года общественного политического движения «Лело» (лидер Мамука Хазарадзе) и двух политических организаций — «Движение строительства» (лидер Давид Усупашвили) и «Новые правые» (лидер Пикрия Чихрадзе) — в единую партию «Лело для Грузии» под руководством Мамуки Хазарадзе.

Данная партия считает себя «третьей силой», основным соперником считая правящую «Грузинскую мечту», но при этом не желая вступать в коалицию с другими оппозиционерами — партиями «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

Стоит отметить и фигуру лидера партии Мамуки Хазарадзе, который является одним из самых влиятельных банкиров в стране. В 1992 году он совместно с бизнес-партнером Бадри Джапаридзе основал коммерческую организацию «ТВС Банк», ставшую впоследствии крупнейшим финансовым учреждением в Грузии. В 2014 году зарегистрировал банковскую группу компаний TBC Group в Великобритании. Он является учредителем компании TBC Holding, которая совместно с американской компанией Conti International LLC образовала «Консорциум развития Анаклии».

С 2012 года Хазарадзе — член ГМДГ и соратник Иванишвили. После предъявления генеральной прокуратурой в июле 2019 года обвинения Хазарадзе и Джапаридзе в незаконной легализации в 2008 году 16,754 млн долларов оба бизнесмена вышли из провластной партии. В сентябре 2019 года ими учреждена политическая общественная организация «Лело» с целью консолидации оппозиционных сил перед парламентскими выборами 2020 года. В то же время в январе текущего года правительство Грузии расторгло соглашение с «Консорциумом развития Анаклии» по строительству одноименного порта. Здесь стоит отметить, что строительству порта уделяет существенное внимание американская сторона. Уже не раз госсекретарь США Майк Помпео негативно высказывался о проблемах реализации проекта.

В целом, в стане «Лело для Грузии» сейчас собралось достаточное количество известных политический и общественных деятелей, что в совокупности с финансовыми возможностями ее лидера может позволить партии оттянуть на себя большую часть электората правящей партии

Появляются и другие политические силы, которые предпримут попытки прохода в парламент с учетом снизившегося барьера.

22 мая образовано «Движение для народа», учредителем которого стала член национального высшего совета юстиции, сторонник оппозиционных сил Анна Долидзе, которая постоянно обвиняет своих коллег в способствовании клановому управлению судами. Цель движения — изменить «существующую реальность в Грузии, а задача — вынудить правительство должным образом заботиться о народе, чтобы народ был в центре его повестки дня».

9 июня лидерами партии «Независимые депутаты» сформировано новое политическое объединение «Наша Грузия — альянс солидарности» (лидер Бека Нацвлишвили), члены которого исключают возможность сотрудничества с оппозиционным блоком и правящей партией.

В настоящее время окончательный список политических партий на парламентские выборы не утвержден, однако ожидается, что в них примут участие правящая коалиция «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единое национальное движение», «Альянс патриотов Грузии», «Промышленность спасет Грузию», «Европейская Грузия — Свободные демократы», «Лейбористская партия Грузии», «Объединенное демократическое движение», блок «Государство для народа», «Новый политический центр — Гирчи», «Новая Грузия», «Европейская Грузия — движение за свободу», «Гражданское движение», «Лело для Грузии».

Таким образом, на исходе восьмилетнего правления «Грузинской мечты» в стране накопилось значительное количество противоречий, которые привели к появлению новых политических сил, в том числе имеющих поддержку на Западе. В течение четырех месяцев оппозиционными силами будут предприняты все меры по снижению рейтинга действующей власти, при этом часто можно будет услышать тезисы о ее «пророссийской направленности» — верный признак участия американских НПО.