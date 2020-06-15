Адвокат рассказала о бракоразводном процессе Прилучного и Муцениеце

Москва, 15 июня. Развод актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошел быстро, потому что подошли к этому решению по-взрослому, считает их общий адвокат Жанны Маргулис.

Юрист уточнила, что ни Муцениеце, ни Прилучный не присутствовали на процессе, их интересы представляла она. По мнению Маргулис, все прошло максимально быстро, потому что обе стороны хотели расторгнуть брак, и у суда не было никаких оснований, чтобы откладывать.

«Это развод двух взрослых людей. Для меня это был впервые такой опыт, что люди реально подошли к вопросу по-взрослому. Приняли решение и решили его осуществить. Здравое взрослое решение обоих. Я такое видела впервые», — отметила адвокат в комментарии телеканалу 360

Напомним, Прилучный и Муцениеце поженились летом 2011 года. У них есть сын Тимофей и дочка Мия. В феврале они объявили о своем желании развестись. Агата заявила, что Павел поднял на нее руку и вместе с детьми выгнал из дома.

По данным KP.RU, Тимофей и Мия останутся с матерью и будут жить в Москве в квартире на станции метро «Речной вокзал». Павел останется в загородном доме в коттеджном поселке Трувиль. По решению суда, Прилучный будет каждый месяц перечислять деньги на детей, взяв на себя расходы, связанные с их образованием, отдыхом, бытовые нужды. Агата со своей стороны должна регулярно отвозить Мию и Тимофея к отцу.