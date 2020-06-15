Путин сравнил уровень безработицы в России и других странах

Москва, 15 июня. Уровень безработицы в России вырос, однако не так драматично, как в других странах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

В ходе совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников выступил с докладом о поддержке предприятий и индивидуальных предпринимателей.

«Вы сказали, что бизнес не сокращает персонал, а старается сохранить. Да, многие действительно так и делают, это нужно поощрять и дальше», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, в России безработица, составлявшая ранее 4,5%, выросла примерно на 1,5% и достигла 6%.

«Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где безработица скакнула под 11%, под 16%», — отметил президент России.

При этом Путин подчеркнул, что все же безработица в нашей стране растет, и призвал обращать на это внимание.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной помощи безработным россиянам. Так, было решено продлить на три месяца возможность получения пособия по безработице для тех, у кого период его выплаты закончился после 1 марта. Кроме того, минимальный размер пособия по безработице за май–июль увеличился до 4,5 тысячи рублей.